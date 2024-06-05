1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
«Научиться азам судоходства: помочь капитану поставить парус и освоить морские узлы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
«Двухчасовое путешествие по Волхову на борту катера приведёт вас к заповедному озеру Ильмень»
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
«Посадка на теплоход осуществляется в порядке живой очереди»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Водная прогулка начинается от центрального причала «Ярославово Дворище» по реке Волхов с заходом в устье озера Ильмень»
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка к Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«На увлекательной водной прогулке по р»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«На увлекательной водной прогулке по р»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Вы отправитесь в увлекательную водную прогулку к памятнику Юнеско — Церкви Николы на острове Липно»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час 45 минут
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Приглашаем вас на водную прогулку по реке Волхов с двумя остановками для самостоятельной прогулки»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: С понедельника по четверг по расписанию
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 1 100₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
«На увлекательной водной прогулке по реке Волхов вы увидите 8 храмов и монастырей, расположенных по берегам реки»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Начало: У центрального причала «Ярославово Дворище»
«Вы рассмотрите достопримечательности с воды, насладитесь природой и получите удовольствие от круиза по реке Волхов и озеру Ильмень»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- аалександра30 мая 2024очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
- ААнна30 мая 2024Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга
- ССветлана29 мая 2024Увидели прекрасный закат
- ИИрина27 мая 2024Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид
- ККарина24 мая 2024Удобная лодка с мягкими сиденьями Хороший красивый маршрут Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор. Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
- ККарина21 мая 2024Отличная поездка в Рюриково Городище, с комфортом, на протяжении поездки был аудиогид с историей Новгорода. Все понравилось
- ЕЕкатерина20 мая 2024Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
- ООльга20 мая 2024Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный
- VVitadanj20 мая 2024Спасибо за хорошую организацию. Забронировали на Спутнике. Приехали Новгород на 3 дня. В первый же день поехали на водную экскурсию. У нас на 4 получилась индивидуальная экскурсия. Все было чудесно. Аудиогид 👍🏻👌🏻👏🏻. Спасибо 🙌🏻💓
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Водные экскурсии в Великом Новгороде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024