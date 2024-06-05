Экскурсии по воде в Великом Новгороде

Найдено 14 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
«Научиться азам судоходства: помочь капитану поставить парус и освоить морские узлы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
«Двухчасовое путешествие по Волхову на борту катера приведёт вас к заповедному озеру Ильмень»
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000 за всё до 10 чел.
Водная прогулка на Ильменский закат
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
«Посадка на теплоход осуществляется в порядке живой очереди»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Водная прогулка на Ильменский закат
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Водная прогулка начинается от центрального причала «Ярославово Дворище» по реке Волхов с заходом в устье озера Ильмень»
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Водная прогулка к Рюрикову Городищу
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка к Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«На увлекательной водной прогулке по р»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«На увлекательной водной прогулке по р»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800 за человека
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Вы отправитесь в увлекательную водную прогулку к памятнику Юнеско — Церкви Николы на острове Липно»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200 за человека
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Индивидуальная
1 час 45 минут
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Приглашаем вас на водную прогулку по реке Волхов с двумя остановками для самостоятельной прогулки»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 800 за человека
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500 за человека
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Индивидуальная
1 час
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: С понедельника по четверг по расписанию
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 1 100 за человека
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
«На увлекательной водной прогулке по реке Волхов вы увидите 8 храмов и монастырей, расположенных по берегам реки»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Индивидуальная
1 час
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Начало: У центрального причала «Ярославово Дворище»
«Вы рассмотрите достопримечательности с воды, насладитесь природой и получите удовольствие от круиза по реке Волхов и озеру Ильмень»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • а
    александра
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга
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    предоставления пледов/дождевиков на катамаране платная, например, плед стоимостью 800₽. В остальном все было интересно(как аудиогид, так и закат и просто сама прогулка).

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Увидели прекрасный закат
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид
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    интересно повествовал об истории Великого Новгорода, о том, что видим справа и слева) А уж то, что эта прогулка состоялась на закате, и мы могли любоваться очаровательными видами заходящего солнца, сделало её ещё более приятной!

  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Удобная лодка с мягкими сиденьями Хороший красивый маршрут Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор. Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
  • К
    Карина
    21 мая 2024
    Водная прогулка к Рюрикову Городищу
    Отличная поездка в Рюриково Городище, с комфортом, на протяжении поездки был аудиогид с историей Новгорода. Все понравилось
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
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    Мсты и осуществила свою Мечту с детства 🙏🏼 Прошлись по озеру Ильмень под парусом и приняла непосредственное участие в подготовке паруса! Научилась вязать беседочный узел 🪢😃 Хочется отметить пунктуальность, доброжелательность организатора этого мероприятия Александра! И конечно разговор очень интересный о Пути из варяг в греки пролегающем здесь! Просто сказочное путешествие! Благодарю, Александр, успехов и больше счастливых людей на борту вашего корабля!

    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный
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    глазу. Все сотрудники - молодые, энергичные, опрятные и вежливые. Мы были приятно удивлены, потому что часто встречали на таких экскурсиях уровень «и так сойдет» - большой поток желающих, можно не стараться. Но здесь не смотря на высокий спрос - все сделано прекрасно. Рекомендуем бронировать заранее - на месте слишком много желающих. Рады, что купили на Трипстере, а не понадеялись взять на месте.

    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал
  • V
    Vitadanj
    20 мая 2024
    Водная прогулка по святым местам реки Волхов
    Спасибо за хорошую организацию. Забронировали на Спутнике. Приехали Новгород на 3 дня. В первый же день поехали на водную экскурсию. У нас на 4 получилась индивидуальная экскурсия. Все было чудесно. Аудиогид 👍🏻👌🏻👏🏻. Спасибо 🙌🏻💓

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
  3. Водная прогулка на Ильменский закат
  4. Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
  5. Водная прогулка на Ильменский закат
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Водные экскурсии в Великом Новгороде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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