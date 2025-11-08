О Ольга Мы были 7 ноября 2025 на экскурсии первое знакомство с Великим Новгородом. Вела экскурсию Ирина. Очень интересно, познавательно, с увлечением она нам рассказывала, тем более мы действительно были в Великом Новгороде первый раз.

Экскурсия нам понравилась. Мы очень довольны и будем рекомендовать своим знакомым.

М Мария

Л Лидия

О Ольга

С Сергей Понравилось все, было очень позноватено и весело!)) 👍

А Анна

А Анна Посмотрели территорию кремля и торговую часть города. Экскурсовод не только ведёт повествование, но и попутно показывает иллюстрации и предметы быта.

С Светлана Экскурсией очень довольны. Гид Ирина интересно и увлекательно рассказывала об истории Великого Новгорода. Спасибо.

Е Екатерина

В Валентина Очень понравилась гид Ирина. Подача материала легкая, понятная, не перегружена специфическими терминами. Маршрут не сложный,

Ф Фенелонова-Соломина Спасибо за экскурсию. Очень интересная и прекрасно даёт первое представление о Новгороде. Ирина - отличный экскурсовод.

Д Денис Экскурсия понравилась. Ирина обстоятельно и грамотно рассказывала, отвечала на вопросы.

Для первого знакомства с городом отличный вариант.

Ю Юлия

Д Дарья