Первое знакомство с Великим Новгородом

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду, где вы узнаете о его главных символах, таких как кремль и Софийский собор, а также раскроете тайны его богатой истории. Откройте для себя удивительные факты о городе, который хранит в себе множество историй и загадок!
5
52 отзыва
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Великому Новгороду: символы и тайны города Вас ждет обзорная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными особенностями Великого Новгорода. Мы рассмотрим основные символы города: Новгородский кремль, Памятник Тысячелетию России и Софийскую звонницу. В ходе прогулки вы узнаете:
  • Как появился Новгород, кто построил кремль и куда пропали три башни.
  • Почему Софийский собор погрузился в землю и что за птица застыла на его кресте.
  • Какие роскошества мог позволить себе городской владыка и чем торговал город. Также вас ждут другие интересные факты! Важная информация: При полном наборе группы— выдаются устройства- приемники с индивидуальными наушниками, чтобы каждому участнику было комфортно и слышно.
  • Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно (аудиоустройства не предоставляются).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский кремль
  • Памятник Тысячелетию России
  • Софийский собор
  • Владычный двор
  • Древний Торг и Ярославово дворище
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завершение: Торговая сторона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • При полном наборе группы - выдаются устройства - приемники с индивидуальными наушниками, чтобы каждому участнику было комфортно и слышно
  • Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно
  • Аудиоустройства не предоставляются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
1
3
2
1
О
Ольга
8 ноя 2025
Мы были 7 ноября 2025 на экскурсии первое знакомство с Великим Новгородом. Вела экскурсию Ирина. Очень интересно, познавательно, с увлечением она нам рассказывала, тем более мы действительно были в Великом Новгороде первый раз.
Экскурсия нам понравилась. Мы очень довольны и будем рекомендовать своим знакомым.
М
Мария
2 ноя 2025
Л
Лидия
16 окт 2025
О
Ольга
13 окт 2025
С
Сергей
12 окт 2025
Понравилось все, было очень позноватено и весело!)) 👍
А
Анна
11 окт 2025
А
Анна
23 сен 2025
Посмотрели территорию кремля и торговую часть города. Экскурсовод не только ведёт повествование, но и попутно показывает иллюстрации и предметы быта.
С
Светлана
22 сен 2025
Экскурсией очень довольны. Гид Ирина интересно и увлекательно рассказывала об истории Великого Новгорода. Спасибо.
Е
Екатерина
22 сен 2025
В
Валентина
19 сен 2025
Очень понравилась гид Ирина. Подача материала легкая, понятная, не перегружена специфическими терминами. Маршрут не сложный,
Ф
Фенелонова-Соломина
17 сен 2025
Спасибо за экскурсию. Очень интересная и прекрасно даёт первое представление о Новгороде. Ирина - отличный экскурсовод.
Д
Денис
15 сен 2025
Экскурсия понравилась. Ирина обстоятельно и грамотно рассказывала, отвечала на вопросы.
Для первого знакомства с городом отличный вариант.
Ю
Юлия
14 сен 2025
Д
Дарья
14 сен 2025
В
Виктор
27 авг 2025
Не в первый раз в Новгороде, но экскурсию взяли впервые. Очень интересно. Много нового узнали. Отличный экскурсовод и голос приятный, в отличие от соседних экскурсий, что рядом с нами проходили.
Короче класс!

Входит в следующие категории Великого Новгорода

