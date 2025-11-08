Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду, где вы узнаете о его главных символах, таких как кремль и Софийский собор, а также раскроете тайны его богатой истории. Откройте для себя удивительные факты о городе, который хранит в себе множество историй и загадок!
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Великому Новгороду: символы и тайны города Вас ждет обзорная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными особенностями Великого Новгорода. Мы рассмотрим основные символы города: Новгородский кремль, Памятник Тысячелетию России и Софийскую звонницу. В ходе прогулки вы узнаете:
- Как появился Новгород, кто построил кремль и куда пропали три башни.
- Почему Софийский собор погрузился в землю и что за птица застыла на его кресте.
- Какие роскошества мог позволить себе городской владыка и чем торговал город. Также вас ждут другие интересные факты! Важная информация: При полном наборе группы— выдаются устройства- приемники с индивидуальными наушниками, чтобы каждому участнику было комфортно и слышно.
- Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно (аудиоустройства не предоставляются).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский кремль
- Памятник Тысячелетию России
- Софийский собор
- Владычный двор
- Древний Торг и Ярославово дворище
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завершение: Торговая сторона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- При полном наборе группы - выдаются устройства - приемники с индивидуальными наушниками, чтобы каждому участнику было комфортно и слышно
- Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно
- Аудиоустройства не предоставляются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 ноя 2025
Мы были 7 ноября 2025 на экскурсии первое знакомство с Великим Новгородом. Вела экскурсию Ирина. Очень интересно, познавательно, с увлечением она нам рассказывала, тем более мы действительно были в Великом Новгороде первый раз.
Понравилось все, было очень позноватено и весело!)) 👍
Посмотрели территорию кремля и торговую часть города. Экскурсовод не только ведёт повествование, но и попутно показывает иллюстрации и предметы быта.
Экскурсией очень довольны. Гид Ирина интересно и увлекательно рассказывала об истории Великого Новгорода. Спасибо.
Очень понравилась гид Ирина. Подача материала легкая, понятная, не перегружена специфическими терминами. Маршрут не сложный,
Спасибо за экскурсию. Очень интересная и прекрасно даёт первое представление о Новгороде. Ирина - отличный экскурсовод.
Экскурсия понравилась. Ирина обстоятельно и грамотно рассказывала, отвечала на вопросы.
Не в первый раз в Новгороде, но экскурсию взяли впервые. Очень интересно. Много нового узнали. Отличный экскурсовод и голос приятный, в отличие от соседних экскурсий, что рядом с нами проходили.
