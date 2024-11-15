Мост, как и Новгород, у нас Великий: отсюда начинался город, прокладывались первые деревянные улицы, у моста крестили и с моста сбрасывали преступников-лиходеев, по мосту проходили крестные ходы и устраивались потасовки мужиков-вечников, а ещё здесь активно торговали. Подробнее об этом поговорим на прогулке и в музее Великого моста!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Наш маршрут
Мы пройдём по Ярославову дворищу, полюбуемся видом на Новгородский кремль. Поднимемся на современный пешеходный Горбатый мост и, наконец, окажемся в бывшем доме караульной команды Министерства путей сообщения, где теперь можно в деталях узнать о существовании древнейшего древнерусского моста.
Необычный музей
Неизведанные тайны городской жизни веками хранились на дне реки Волхов, до начала подводных археологических экспедиций. С 2024 года первые результаты уникальных исследований представлены в новом музее Великого Моста.
Вы узнаете:
- что такое ряжи и на сколько саженей справно ставить мост
- как бог Перун отомстил новгородцам после крещения Новгорода и почто архиепископ соорудил у моста Часовню Чудного Креста
- что такое пуло, денга новгородская, ефимок — премудрости торговой жизни новгородцев
- как археологи-водолазы изучают речное дно Волхова в очень непростых условиях
- каковы перспективы обнаружения под водой новых артефактов, средневековых судов, мест исторических событий
Организационные детали
- В стоимость включено музейное разрешение на проведение экскурсии
- Входные билеты оплачиваются отдельно: 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за учащегося, дети до 14 лет — бесплатно
- При желании можно расширить тему, добавив к археологии подводной археологию подземную: посетим исторический отдел музея в здании Присутственных мест в кремле
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 3178 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!Задать вопрос
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