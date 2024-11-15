Мост, как и Новгород, у нас Великий: отсюда начинался город, прокладывались первые деревянные улицы, у моста крестили и с моста сбрасывали преступников-лиходеев, по мосту проходили крестные ходы и устраивались потасовки мужиков-вечников, а ещё здесь активно торговали. Подробнее об этом поговорим на прогулке и в музее Великого моста!

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наш маршрут

Мы пройдём по Ярославову дворищу, полюбуемся видом на Новгородский кремль. Поднимемся на современный пешеходный Горбатый мост и, наконец, окажемся в бывшем доме караульной команды Министерства путей сообщения, где теперь можно в деталях узнать о существовании древнейшего древнерусского моста.

Необычный музей

Неизведанные тайны городской жизни веками хранились на дне реки Волхов, до начала подводных археологических экспедиций. С 2024 года первые результаты уникальных исследований представлены в новом музее Великого Моста.

Вы узнаете:

что такое ряжи и на сколько саженей справно ставить мост

как бог Перун отомстил новгородцам после крещения Новгорода и почто архиепископ соорудил у моста Часовню Чудного Креста

что такое пуло, денга новгородская, ефимок — премудрости торговой жизни новгородцев

как археологи-водолазы изучают речное дно Волхова в очень непростых условиях

каковы перспективы обнаружения под водой новых артефактов, средневековых судов, мест исторических событий

Организационные детали