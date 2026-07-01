Великий Новгород манит путешественников своим историческим наследием и культурой. Предлагаем вам провести время с пользой и полюбоваться местными красотами на пробежке.
Вы сможете застать рассвет над водами седого Волхова, насладиться колокольными звонами, ощутить покой у белокаменных храмов. Или почувствовать магию заката и тихое очарование ночных улочек.
Вы сможете застать рассвет над водами седого Волхова, насладиться колокольными звонами, ощутить покой у белокаменных храмов. Или почувствовать магию заката и тихое очарование ночных улочек.
Описание экскурсии
- Вместе мы подберём для вас оптимальный маршрут и темп
- Встретим вас у отеля и отправимся на пробежку по неизбитым тропам, чтобы вы полюбили Новгород таким, каким любим его мы
И помните, что наша цель — не спортивный результат, а наслаждение бегом, городом и общением.
Организационные детали
Основное правило в выборе экипировки — одеваемся, будто на улице теплее на 10 градусов
- Зимой: беговая или лыжная куртка типа Softshell будет прекрасным выбором, утеплённые тайтсы или брюки с Softshell-вставками, трейловые кроссовки для лучшего сцепления по снегу и льду, флисовая шапочка и баф — в мороз на ресницах обязательно появится красивый иней от тёплого дыхания. Если вы мерзнете, наденьте под беговую куртку тонкий слой термобелья и термоноски
- Летом: короткие шорты, майка и солнцезащитные очки. Рекомендуем бегать рано утром или вечером, чтобы избежать перегрева
- Осенью: достаточно надеть длинный низ, длинный верх (в один слой). Например, тайтсы и ветровку или лонгслив, баф, беговую шапочку и перчатки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Люблю наш древний, но вечно юный город и хочу увлечь этим чувством путешественников со всего света. С 2007 года — в сфере гостеприимства: организую и провожу экскурсии, мастер-классы, квесты, а также
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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