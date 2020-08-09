Святой Валдай на озерных берегах

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии - в центре города на Сенной площади.
Святой Валдай на озерных берегах
Святой Валдай на озерных берегах
Святой Валдай на озерных берегах
Святой Валдай на озерных берегах
Святой Валдай на озерных берегах
Святой Валдай на озерных берегах

Что вас ожидает 🤩

  • Валдай
  • Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь
  • Церковь Великомученицы Екатерины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Валдайская возвышенность знаменита не только восхитительным Валдайским озером и потрясающе красивыми ландшафтами вокруг. Славу этим местам принес и небольшой городок Валдай, возникший около 500 лет назад и ставший известным благодаря своим жителям.

Именно здесь до совершенства развились такие ремесла, как кузнечное и гончарное дело. Изделия создателей уникальных цветных изразцов и валдайских резчиков по дереву ценились не только в Новгороде, но и во многих других русских городах. А уж «колокольчик – дар Валдая» заливисто звенел по всей стране. Колокола для многих российских храмов отливались на заводах валдайских промышленников – купцов Стуколкина, Митрофанова, Усачевых, Смирнова. Эти колокола приобрели известность благодаря своему чистейшему звону. Создавалось в Валдае и множество небольших колокольчиков – чаще всего, ими украшали конскую сбрую.

Еще один своеобразный шедевр Валдая – это баранки, о которых упоминали в своих записках Пушкин и Радищев. Пекли знаменитые баранки многие жительницы города, такое занятие считалось достаточно прибыльным. У валдайских баранок была своя особенность – они оставались свежими на протяжении девяти дней.

Наконец, отправиться в путешествие по Валдаю стоит ради того, чтобы побывать в Иверском монастыре. Этот комплекс расположен на Сельвицком острове, а основал монастырь сам патриарх Никон в 1653 году.

Важная информация: Посещение музеев, ресторанов и кафе только по QR-коду и паспорту (кроме детей до 18 лет).

Программа

  • Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов Валдайского озера.
  • Музей колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины.
  • Посещение Святого источника (при благоприятных погодных условиях).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 08:55
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 08:55

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
M
9 авг 2020
К сожалению экскурсии не состоялось из-за организаторов ТК "Волхва", взамен была предложена поездка в г. Старая Русса, к чести организаторов стоит отметить, что их представители извинились и в качестве бонуса предложили дополнительно карты гостя Новгорода с бесплатным посещением музеев, которыми мы частично воспользовались. Частично, т. к. оставался только один вечер пребывания в городе. Поездка же в Старую Руссу оставила неоднозначное впечатление: большую часть экскурсии мы слушали не рассказ о достопримечательностях, а "песнь" о тяготах организации экскурсии, о результатах договоренностей с кафе и музеем. Да и сам город, на мой взгляд, - в запущенном состоянии. Обещанный храм старообрядцев нам так и не показали. По моему мнению, экскурсовод должен заниматься своим делом, а организация экскурсии лежит на руководстве турфирмы. Да и экскурсовод, по ее словам, последний раз была в Старой Руссе более полугода назад. Из положительного: интересная экскурсия проведена экскурсоводом дома-музея Ф. М. Достоевского, интересно посещение двух храмов, курорта. Экскурсия явно не дотягивает до альтернативы поездки на Валдай.
К сожалению экскурсии не состоялось из-за организаторов ТК "Волхва", взамен была предложена поездка в г. СтараяК сожалению экскурсии не состоялось из-за организаторов ТК "Волхва", взамен была предложена поездка в г. Старая

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