Валдайская возвышенность знаменита не только восхитительным Валдайским озером и потрясающе красивыми ландшафтами вокруг. Славу этим местам принес и небольшой городок Валдай, возникший около 500 лет назад и ставший известным благодаря своим жителям.

Именно здесь до совершенства развились такие ремесла, как кузнечное и гончарное дело. Изделия создателей уникальных цветных изразцов и валдайских резчиков по дереву ценились не только в Новгороде, но и во многих других русских городах. А уж «колокольчик – дар Валдая» заливисто звенел по всей стране. Колокола для многих российских храмов отливались на заводах валдайских промышленников – купцов Стуколкина, Митрофанова, Усачевых, Смирнова. Эти колокола приобрели известность благодаря своему чистейшему звону. Создавалось в Валдае и множество небольших колокольчиков – чаще всего, ими украшали конскую сбрую.

Еще один своеобразный шедевр Валдая – это баранки, о которых упоминали в своих записках Пушкин и Радищев. Пекли знаменитые баранки многие жительницы города, такое занятие считалось достаточно прибыльным. У валдайских баранок была своя особенность – они оставались свежими на протяжении девяти дней.

Наконец, отправиться в путешествие по Валдаю стоит ради того, чтобы побывать в Иверском монастыре. Этот комплекс расположен на Сельвицком острове, а основал монастырь сам патриарх Никон в 1653 году.

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