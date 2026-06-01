Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места.
По седому Волхову и бескрайнему озеру Ильмень вы пройдёте на яхте: залюбуетесь пейзажами и представите себя частью торгового каравана, идущего «из варяг в греки».
По седому Волхову и бескрайнему озеру Ильмень вы пройдёте на яхте: залюбуетесь пейзажами и представите себя частью торгового каравана, идущего «из варяг в греки».
Описание экскурсии
По воде по следам древности
Путешествие начнётся в удобной гавани Новгородского яхт-клуба. Оттуда можно выйти в озеро Ильмень, понаблюдать за бескрайними водными просторами и искупаться (если позволит погода). А можем повернуть в сторону города и по Волхову дойти до Новгородского кремля, рассмотрев по пути величественный Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества Витославлицы с его избами и мельницами, Ярославо дворище и торг, а также Рюриково городище.
Чем заняться на воде
- Насладиться величием озера Ильмень и его прохладой, бескрайним небом и дуновением ветра;
- Устроить рыбалку: изучить исконно новгородский промысел и попробовать поймать рыбу;
- Научиться азам судоходства: помочь капитану поставить парус и освоить морские узлы;
- Побыть наедине с природой: насладиться тишиной и устроить фотосессию за бокалом вина.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на комфортабельной моторно-парусной яхте вместимостью до 6 человек или кораблике до 10 человек включительно
- От непогоды можно укрыться под тентом или в каюте
- Путешествие начинается по графику в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30, и 19:00
- На борту вас ждет радушный приём и угощение
- Программа не предполагает экскурсионного сопровождения. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами профессионального гида — 4000 ₽
- Возможно организовать путешествие для группы до 10 человек на другом кораблике. Детали уточняйте в переписке с гидом.
- Для более полной прогулки или прогулки с хождением под парусами, заходом на Николу на Липне, и рыбалкой можно взять две прогулки подряд по 2,5 часа
- Яхты и другие плавсредства технически исправны и надёжны, оборудованы необходимыми спасательными средствами
- На борту есть пледы, питьевая вода и горячий чай. Можете взять с собой еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новгородском яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1683 туристов
Наша команда — это профессиональные и неординарные гиды, водители внедорожной техники и судоводители-яхтсмены. Мы проводим пешие и водные экскурсии, прогулки, уникальные экскурсии на санях. Будем рады показать вам красоты Новгородской земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 1 июн 2026
Спасибо Александру за организацию и проведение незабываемого водного путешествия. С воды удивительно смотрятся просторы легендарного озера Ильмень, величие Волхова, мощь Новогордского Детинца, переливы куполов древних храмов и соборов. Великий Новгород
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К
Дошли руки написать отзыв. Чудесно провели время с подругами. Все успели, и до города дойти и по рекам походить. Очень заботливый и уютный капитан. Проводили закат, попили чай с сухофруктами и конфетками. Очень довольны. Рекомендуем с чистой душой.
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Огромная благодарность Александру и его команде за экскурсию! Максимально комфортно, полезно и весело прошло наше путешествие. Новгород с воды прекрасен, Ильмень озеро впечатляет! А сколько интересных фактов мы узнали! И дети получили новые навыки! Поставить парус, вязать морские узлы, узнать про то как найти рыбное место!
Александр! Спасибо вам за душевность и подход к моим парням!
Рекомендую однозначно!
Александр! Спасибо вам за душевность и подход к моим парням!
Рекомендую однозначно!
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K
Отличная прогулка с Александром! Рекомендую!
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А
Благодарим Александра за чудесную водную прогулку. Открыт к общению, профессионал своего дела, капитан со стажем.
Это тот случай, когда планируешь просто провести время на воде, а получаешь максимальны восторг + с погодой повезло.
Удалось заинтересовать младшее поколение, вся команда осталась довольна. Узнали много новых морских терминов и истории ближайших территорий.
Моё личное подтверждение, что новгородцы - это всегда про душевность. Низкий поклон.
🩵
Это тот случай, когда планируешь просто провести время на воде, а получаешь максимальны восторг + с погодой повезло.
Удалось заинтересовать младшее поколение, вся команда осталась довольна. Узнали много новых морских терминов и истории ближайших территорий.
Моё личное подтверждение, что новгородцы - это всегда про душевность. Низкий поклон.
🩵
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Н
Большое спасибо Александру и матросу Льву, это было чудесно. Яркие, прекрасные воспоминания останутся с нами надолго. Рекомендуем!
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Входит в следующие категории Великого Новгорода
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