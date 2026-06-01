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Т Тюкавин читать дальше уменьшить колыбель государственности нашей страны. Здесь каждый камень есть свидетель глубокой старины. А волны Волхова и просторы озера Ильмень позволяют хоть на мгновение представить себя тем, кто много веков назад покладывал путь из варягов в арабы, из варягов в греки. Замечательна прогулка. Реекондую всем кто любит Великий Новгород, кто любит историю нашей страны. Спасибо Александру за организацию и проведение незабываемого водного путешествия. С воды удивительно смотрятся просторы легендарного озера Ильмень, величие Волхова, мощь Новогордского Детинца, переливы куполов древних храмов и соборов. Великий Новгород Вам был полезен этот отзыв? Да 1 Нет

К Катерина Дошли руки написать отзыв. Чудесно провели время с подругами. Все успели, и до города дойти и по рекам походить. Очень заботливый и уютный капитан. Проводили закат, попили чай с сухофруктами и конфетками. Очень довольны. Рекомендуем с чистой душой. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

АЛИНА Огромная благодарность Александру и его команде за экскурсию! Максимально комфортно, полезно и весело прошло наше путешествие. Новгород с воды прекрасен, Ильмень озеро впечатляет! А сколько интересных фактов мы узнали! И дети получили новые навыки! Поставить парус, вязать морские узлы, узнать про то как найти рыбное место!

Александр! Спасибо вам за душевность и подход к моим парням!

Рекомендую однозначно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

K Ksenia Отличная прогулка с Александром! Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Благодарим Александра за чудесную водную прогулку. Открыт к общению, профессионал своего дела, капитан со стажем.

Это тот случай, когда планируешь просто провести время на воде, а получаешь максимальны восторг + с погодой повезло.

Удалось заинтересовать младшее поколение, вся команда осталась довольна. Узнали много новых морских терминов и истории ближайших территорий.

Моё личное подтверждение, что новгородцы - это всегда про душевность. Низкий поклон.

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