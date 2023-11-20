Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 6 экскурсий в категории «История и культура» в Великом Новгороде, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Новгородского Кремля
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
4 отзыва
Истории Новгородского Кремля
Расписание: Пятница, Суббота в 11:00
1 200 за человека
К звёздам синих куполов
Групповая
3 часа
2 отзыва
К звёздам синих куполов
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
1 500 за человека
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Групповая
9 часов
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000 за человека
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Групповая
9 часов
2 отзыва
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000 за человека
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Групповая
3 часа
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Расписание: Воскресенье в 11:00
1 500 за человека
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Групповая
3 часа
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 11:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    20 ноября 2023
    К звёздам синих куполов
    Спасибо большое нашему замечательному гиду, которая провела интересную экскурсию. Слушать было легко и понятно! И спасибо большое нашему водителю, за аккуратное вождение. Обязательно снова будем заказывать экскурсии.
  • V
    Vladimir
    20 августа 2023
    К звёздам синих куполов
    Всё понравилось. Экскурсия была хорошо организована. Экскурсовод эрудированный и доброжелательный. Много интересного узнали. Спасибо!
  • Н
    Наталия
    6 августа 2023
    Истории Новгородского Кремля
    Экскурсовод Юлия, встретила нас, очень интересно и познавательно рассказывала об истории Кремля, соборов, памятников отвечала на вопросы, экскурсия понравилась! Жаль, что многое закрыто на реконструкцию.
    Экскурсовод Юлия, встретила нас, очень интересно и познавательно рассказывала об истории Кремля, соборов, памятников отвечала на
  • Л
    Людмила
    25 июня 2023
    Истории Новгородского Кремля
    Экскурсией остались очень довольны-интересно, насыщенно, всё согласно таймингу. В такие места обязательно нужно ходить с экскурсоводом! Агенство рекомендую к заказу. Отдельное спасибо экскурсоводу Эльвире.
  • М
    Марина
    15 мая 2023
    Истории Новгородского Кремля
    Прекрасная экскурсия! Узнали многое об истории Кремля, о памятнике Тысячелетие Руси, побывали в музее и храме. Нам все понравилось, Экскурсавод
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    отвечала на вопросы и рассказывала интересно. Мы думали, что немного опаздываем на экскурсию, нам дали телефон экскурсовода, чтобы мы не потерялись. Спасибо, что идете навстречу клиентам!

  • С
    Светлана Н.
    26 мая 2022
    Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
    Очень довольна экскурсией! Организовано все отлично - заранее поступило сообщение о времени и месте, забрали от гостиницы, микроавтобус удобный. Экскурсия
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    спланирована очень грамотно, посмотрели все достопримечательности, маршрут был продумал буквально по минутам. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Юлии. Юлия профессионал своего дела, очень грамотная и красивая речь, не проговаривает а программу, а именно привлекает внимание к своему повествованию, готова ответить на любой вопрос и дать совет по дальнейшему времяпрепровождению в В. Новгороде. Я очень рада, что мое знакомство с Великим Новгородом началось с такой позитивной и интересной прогулки.

  • м
    михаил и.
    25 мая 2022
    Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
    Отлично!
  • Н
    Наталья К.
    12 июля 2021
    Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
    хочется сказать спасибо гиду Екатерине Валентиновне за интереснейшую экскурсию. Остались под впечатлением от рассказа, как будто побывали в тех далеких временах. Отдельное спасибо за организацию индивидуальной экскурсии для моей семьи. Все было очень здорово и познавательно.
  • Е
    Елена
    10 августа 2020
    Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
    Экскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки в Руссу чего-то сверхъестественного. Хотя
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    были и накладки, что в условиях нынешних реалий и неудивительно. Согласна, с предыдущим отзывом, что все организационные вопросы не должны ложиться на плечи экскурсоводов. Но экскурсовод Нина знает свое дело, по ходу экскурсии было рассказано очень много интересного, вся информация даже не уложилась в голове)))

    Экскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки в

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Истории Новгородского Кремля
  2. К звёздам синих куполов
  3. Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
  4. Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
  5. Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "История и культура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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