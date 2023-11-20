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спланирована очень грамотно, посмотрели все достопримечательности, маршрут был продумал буквально по минутам. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Юлии. Юлия профессионал своего дела, очень грамотная и красивая речь, не проговаривает а программу, а именно привлекает внимание к своему повествованию, готова ответить на любой вопрос и дать совет по дальнейшему времяпрепровождению в В. Новгороде. Я очень рада, что мое знакомство с Великим Новгородом началось с такой позитивной и интересной прогулки.