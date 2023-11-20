1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Расписание: Пятница, Суббота в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Воскресенье в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 11:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия20 ноября 2023Спасибо большое нашему замечательному гиду, которая провела интересную экскурсию. Слушать было легко и понятно! И спасибо большое нашему водителю, за аккуратное вождение. Обязательно снова будем заказывать экскурсии.
- VVladimir20 августа 2023Всё понравилось. Экскурсия была хорошо организована. Экскурсовод эрудированный и доброжелательный. Много интересного узнали. Спасибо!
- ННаталия6 августа 2023Экскурсовод Юлия, встретила нас, очень интересно и познавательно рассказывала об истории Кремля, соборов, памятников отвечала на вопросы, экскурсия понравилась! Жаль, что многое закрыто на реконструкцию.
- ЛЛюдмила25 июня 2023Экскурсией остались очень довольны-интересно, насыщенно, всё согласно таймингу. В такие места обязательно нужно ходить с экскурсоводом! Агенство рекомендую к заказу. Отдельное спасибо экскурсоводу Эльвире.
- ММарина15 мая 2023Прекрасная экскурсия! Узнали многое об истории Кремля, о памятнике Тысячелетие Руси, побывали в музее и храме. Нам все понравилось, Экскурсавод
- ССветлана Н.26 мая 2022Обзорная экскурсия по Великому НовгородуОчень довольна экскурсией! Организовано все отлично - заранее поступило сообщение о времени и месте, забрали от гостиницы, микроавтобус удобный. Экскурсия
- ммихаил и.25 мая 2022Обзорная экскурсия по Великому НовгородуОтлично!
- ННаталья К.12 июля 2021Обзорная экскурсия по Великому Новгородухочется сказать спасибо гиду Екатерине Валентиновне за интереснейшую экскурсию. Остались под впечатлением от рассказа, как будто побывали в тех далеких временах. Отдельное спасибо за организацию индивидуальной экскурсии для моей семьи. Все было очень здорово и познавательно.
- ЕЕлена10 августа 2020Экскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки в Руссу чего-то сверхъестественного. Хотя
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «История и культура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "История и культура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Великом Новгороде на 2024 год по теме «История и культура», 9 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август