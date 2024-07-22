8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
3 500₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
3 500₽ за человека
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖбадинская22 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо организаторам! Получили большое удовольствие!
- ООльга28 мая 2024Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Однодневные»
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