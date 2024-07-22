Однодневные – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Великом Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дар Валдая
На автобусе
25 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
3 500 за человека
Вернисаж в Старой Руссе
На автобусе
33 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
3 500 за человека
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На машине
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жбадинская
    22 июля 2024
    Вернисаж в Старой Руссе
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо организаторам! Получили большое удовольствие!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Дар Валдая
    Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дар Валдая
  2. Вернисаж в Старой Руссе
  3. На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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