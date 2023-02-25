Великий Новгород сквозь столетия

Погулять по старейшей части города и раскрыть её секреты с профессиональным историком

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю исследовать самобытный район Торговая сторона на правом берегу реки Волхов.

Вы увидите древние храмы, построенные купцами вольного Новгорода, посетите Вечевую площадь и Ярославово дворище. Вас ждёт не перечисление дат и скучная ходьба от одного памятника к другому. А знакомство с местными легендами, малоизвестными сюжетами, сказаниями и тайнами!
Великий Новгород сквозь столетия
Великий Новгород сквозь столетия
Великий Новгород сквозь столетия
Великий Новгород сквозь столетия
Великий Новгород сквозь столетия
Великий Новгород сквозь столетия
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Торг Новгородский

Вы увидите первый на Руси храм Николая Чудотворца и церковь, построенную на деньги купцов заморских. Пройдёте по Вечевой площади и двору князя Ярослава Мудрого. Я раскрою, где находится Опока и что подавали в доспешнях, где немые торговали да где жили. Почему любимым суп пересаливают и почему сельдь балтийскую стали килькой называть. А еще вы услышите про Иваньский локоть и пядь, про купцов «пошлых» и торги пятничные. Про то, как Новгород с Ганзой торговал и как царь Иван Торг немецкий разогнал.

Прогулка по набережной и занимательные истории

Гуляя вдоль реки Волхов, вы узнаете, как новгородцы мосты строили да бои кулачные на них устраивали. Как святой Варлаам разбойника спас, а мимо невинного мимо прошел. Как в лето жаркое в Волхове «лютый зверь коркодил» завелся и как река при Иване Грозном кровавой стала. А еще я расскажу, кто подарил Новгороду первый план застройки, где Екатерина Великая отдыхать любила и какой храм расписал Феофан Грек. Кто построил церковь в честь Папы Римского и где хранилась икона Богородицы.

Организационные детали

По желанию, я могу включить в программу посещение церквей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ярославовом Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
У
25 фев 2023
Нам очень понравилась экскурсия. Он не просто рассказывал экскурсию по маршруту, а отвечал на все возникшие у нас вопросы. Большое спасибо Юрию.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Ярославово дворище
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Великого Новгорода

Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
1.5 часа
Групповая
Организатор экскурсии Елена
Елена
24 отзыва
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Увидеть хлебопёков за работой, заглянуть в цеха и оценить вкус выпечки на дегустации
в районе виадука и кафе-магазина «Счастье»
17 мар
18 мар
20 мар
21 мар
1 600 за человека
Великий Новгород на авто
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Максим
Максим
151 отзыв
Очень популярно сейчас
Великий Новгород на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
в районе кремля
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
7 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
40 отзывов
Добро пожаловать в Великий Новгород
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
на Сенной площади
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
5 200 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ