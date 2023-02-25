Приглашаю исследовать самобытный район Торговая сторона на правом берегу реки Волхов. Вы увидите древние храмы, построенные купцами вольного Новгорода, посетите Вечевую площадь и Ярославово дворище. Вас ждёт не перечисление дат и скучная ходьба от одного памятника к другому. А знакомство с местными легендами, малоизвестными сюжетами, сказаниями и тайнами!

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Описание

Что вас ожидает

Торг Новгородский

Вы увидите первый на Руси храм Николая Чудотворца и церковь, построенную на деньги купцов заморских. Пройдёте по Вечевой площади и двору князя Ярослава Мудрого. Я раскрою, где находится Опока и что подавали в доспешнях, где немые торговали да где жили. Почему любимым суп пересаливают и почему сельдь балтийскую стали килькой называть. А еще вы услышите про Иваньский локоть и пядь, про купцов «пошлых» и торги пятничные. Про то, как Новгород с Ганзой торговал и как царь Иван Торг немецкий разогнал.

Прогулка по набережной и занимательные истории

Гуляя вдоль реки Волхов, вы узнаете, как новгородцы мосты строили да бои кулачные на них устраивали. Как святой Варлаам разбойника спас, а мимо невинного мимо прошел. Как в лето жаркое в Волхове «лютый зверь коркодил» завелся и как река при Иване Грозном кровавой стала. А еще я расскажу, кто подарил Новгороду первый план застройки, где Екатерина Великая отдыхать любила и какой храм расписал Феофан Грек. Кто построил церковь в честь Папы Римского и где хранилась икона Богородицы.

Организационные детали

По желанию, я могу включить в программу посещение церквей.