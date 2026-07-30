Лучшее время для посещения Великого Новгорода - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно насладиться всеми красотами города без лишних неудобств. В мае, сентябре и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В это время меньше туристов, что может быть плюсом для тех, кто предпочитает спокойные прогулки.

Приглашаю вас пройти по мощёным улочкам Великого Новгорода и прикоснуться к величию древней истории. Вместе мы исследуем Торговую сторону, где каждый камень хранит в себе тысячелетние секреты.Откроем для себя храмы,

возведённые вольными новгородскими купцами, и ощутим дух прошлого на Вечевой площади и Ярославовом дворище. Вашему вниманию будут представлены не только исторические факты, но и живые легенды, захватывающие сюжеты и древние тайны, передаваемые из поколения в поколение. Вас ждёт не просто экскурсия, а настоящее приключение, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории. Забронируйте своё путешествие в прошлое уже сегодня и погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода

Описание экскурсии

Торг Новгородский

Вы увидите первый на Руси храм Николая Чудотворца и церковь, построенную на деньги купцов заморских. Пройдёте по Вечевой площади и двору князя Ярослава Мудрого. Я раскрою, где находится Опока и что подавали в доспешнях, где немые торговали да где жили. Почему любимым суп пересаливают и почему сельдь балтийскую стали килькой называть. А еще вы услышите про Иваньский локоть и пядь, про купцов «пошлых» и торги пятничные. Про то, как Новгород с Ганзой торговал и как царь Иван Торг немецкий разогнал.

Прогулка по набережной и занимательные истории

Гуляя вдоль реки Волхов, вы узнаете, как новгородцы мосты строили да бои кулачные на них устраивали. Как святой Варлаам разбойника спас, а мимо невинного мимо прошел. Как в лето жаркое в Волхове «лютый зверь коркодил» завелся и как река при Иване Грозном кровавой стала. А еще я расскажу, кто подарил Новгороду первый план застройки, где Екатерина Великая отдыхать любила и какой храм расписал Феофан Грек. Кто построил церковь в честь Папы Римского и где хранилась икона Богородицы.

Организационные детали

По желанию, я могу включить в программу посещение церквей: