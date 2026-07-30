🕍 Возможность посетить церкви с уникальными росписями
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Великого Новгорода - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно насладиться всеми красотами города без лишних неудобств. В мае, сентябре и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В это время меньше туристов, что может быть плюсом для тех, кто предпочитает спокойные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Николая Чудотворца
Церковь Спаса Преображения на Ильине
Церковь апостола Филиппа
Вечевой площадь
Ярославово дворище
Описание экскурсии
Торг Новгородский
Вы увидите первый на Руси храм Николая Чудотворца и церковь, построенную на деньги купцов заморских. Пройдёте по Вечевой площади и двору князя Ярослава Мудрого. Я раскрою, где находится Опока и что подавали в доспешнях, где немые торговали да где жили. Почему любимым суп пересаливают и почему сельдь балтийскую стали килькой называть. А еще вы услышите про Иваньский локоть и пядь, про купцов «пошлых» и торги пятничные. Про то, как Новгород с Ганзой торговал и как царь Иван Торг немецкий разогнал.
Прогулка по набережной и занимательные истории
Гуляя вдоль реки Волхов, вы узнаете, как новгородцы мосты строили да бои кулачные на них устраивали. Как святой Варлаам разбойника спас, а мимо невинного мимо прошел. Как в лето жаркое в Волхове «лютый зверь коркодил» завелся и как река при Иване Грозном кровавой стала. А еще я расскажу, кто подарил Новгороду первый план застройки, где Екатерина Великая отдыхать любила и какой храм расписал Феофан Грек. Кто построил церковь в честь Папы Римского и где хранилась икона Богородицы.
Организационные детали
По желанию, я могу включить в программу посещение церквей:
Церковь Спаса Преображения на Ильине (посещение возможно при благоприятных погодных условиях). Вход платный: 150 руб. /взрослые, 100 руб. /учащиеся, дети до 14 лет — бесплатно.
Церковь апостола Филиппа (посещение может быть ограничено во время Богослужения)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ярославовом Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 16 часов
Провёл экскурсии для 1294 туристов
Меня зовут Юрий, я профессиональный историк. Человек, любящий свой город и его славное прошлое. Приглашаю вас открыть историю, легенды и предания Великого Новгорода. Скучно не будет!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
1
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1
1
А
Алексей
Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию! очень интересное повествование, с юмором, не скучно и очень познавательно! однозначно рекомендуем!
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М
Мария
Интересная экскурсия! Юрий показал и рассказал все и даже больше, остались очень довольны прогулкой поткремлю и окрестностям!
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Сергей
Все замечательно, на одном дыхании без лишних мифов и «легенд»
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S
Svetlana
Нам повезло попасть на эту экскурсию и адски не повезло с погодой. Точнее, она была стандартной для Новгорода зимой - холодно, промозгло и ветрено. И несмотря на это, мы получили читать дальшеуменьшить
настоящее удовольствие. Юрий знает о городе, казалось бы все и даже немного больше. Если мы о чем и жалели, то только о том, что это не было лето и мы не могли погулять подольше, слушая потрясающие рассказы об этом великом городе и его жителях.
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Алёна
Доброго времени суток! Великолепная экскурсия, не смотря погоду (моросящий дождь и ветер). Юрий настолько очаровал нас погружением в историю этого прекрасного древнего русского города, что погода просто перестала существовать для нас на эти два часа. Продуманный маршрут, великолепное описание и глубочайшее владение деталями не могло оставить нас равнодушными. Рекомендуем данного экскурсовода.
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О
Ольга
Огромное спасибо Юрию! Он сумел показать свой город таким, каким он его видит и любит. Экскурсия очень интересная: затронуты и древние века, и современное время. Мы тоже влюбились в ваш удивительный, красивый город и обязательно вернемся. Хотим пройти по улицам Новгорода, налюбоваться им. Обязательно обратимся к Юрию показать нам еще интересные места в городе и области.
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