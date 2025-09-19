Мои заказы

Сказание о городе Садко. Новогодний тур

Сказание о городе Садко
Откройте Древнюю Русь, чей зов доносится сквозь века! Прикоснетесь к камням Ярославова Дворища и ощутите благоговейную тишину у стен Свято-Юрьева монастыря.

Вас ждет путешествие в «Витославлицах», где оживает дух старинной деревни с архитектурой без единого гвоздя.

Станете свидетелем живой истории в сердце Новгородского Кремля, где стоит легендарный Софийский собор и возвышается памятник «Тысячелетие России».
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Кремлевскому комплексу, Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы»

Прибытие в Новгород (встречаем только поезд из Москвы 07:06 № 42, гостей из Спб просим прибывать до 08:00).Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

09:30 Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! Продолжительность: 3 часа.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Расчетный час в гостинице 12:00.

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Свободный день для самостоятельного осмотра.

Дополнительные экскурсии: (просим туристов обращаться к гиду группы).

Отъезд на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура в ноябре на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2х-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

Вишневый рояль 4«

Шведский стол

Стандарт1750427072-

«Бианки» 4«

Шведский стол

Стандарт1868824832-
Комфорт2200035600

«Береста Парк Отель» 4«

Шведский стол

Стандартпозжепозже-
Бизнеспозжепозже

«Волхов» 4«

Шведский стол

Стандарт133121446411008
Комфорт1510017600

«Волхов» 4«

Шведский стол

08-09.01.2026

Стандарт1152012800-
Комфорт1320014600

«Садко» 3«

Шведский стол

Стандарт или улучшенный10880115208960
Комфорт1180017500

«Интурист» 3«

Шведский стол

Стандарт11200154888192
Комфорт1210017200

Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 300 руб.

Варианты проживания

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Береста Парк Отель 4

1 ночь

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Бианки 4

1 ночь

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в туре: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 300 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Л
Лариса
19 сен 2025
К принимающей стороне никаких претензий нет. Гиды, водители, транспорт - все было прекрасно.
О
Ольга
31 авг 2025
Понравилась организация тура, все четко, возникающие вопросы быстро решались, гиды на экскурсиях знающие и интересно рассказывали. В этом туре много времени было для самостоятельных прогулок, что меня устраивало, можно было неспешно, в удобном темпе гулять, самим выбирать места. Наталья, наш организатор, ориентировала, куда лучше пойти, где можно вкусно покушать. Отдельно благодарность Наталье, очень доброжелательный и добросовестный специалист.
А
Алексей
20 авг 2025
Тур продуман и хорошо организован. Большое спасибо всем участвующим в его организации

