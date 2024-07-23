Программа тура по дням
Великий Новгород и Ярославово городище. «Витославлицы»
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14.00.
Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость» Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя., да покуролесят чуток с гостями (угощения пряник, мед, конфеты).
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!». Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Расчетный час в гостинице 12:00. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Свободный день для самостоятельного осмотра.
Дополнительные экскурсии: (просим туристов обращаться к гиду группы).
Отъезд на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Место в 2х-местном номере
|Место в 1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
|Пакет обеды (2 обеда)
|Пакет ужины (2 ужина в отеле)
|«Бианки» 4* Шведский стол
|Стандарт
|14295
|18647
|7895
|1100
|-
|«Береста Парк отель» 4* (бассейн + сауна)
Шведский стол
|Стандарт
|12337
|16497
|8049
|1100
|Бизнес
|12784
|17137
|8049
|«Волхов» 4* Шведский стол
|Стандарт
|10417
|11249
|7409
|1100
|1100
|Улучшенный
|11313
|12785
|7409
|«Садко» 3* Шведский стол
|Стандарт
|8497
|8945
|6257
|1100
|1100
|Улучшенный
|8817
|12795
|6257
|«Интурист» 3* Шведский стол
|Стандарт
|8177
|9840
|6257
|1100
|1100
|Комфорт
|8689
|12529
|6257
|«Welcome inn» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|8497
|9585
|7025
|1100
|1100
На ребёнка до 14 лет при любом вариант размещения будет скидка 250 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» - старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист – удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Гостиница Welcome inn
Отель «Welcome inn» - отель с большим зеленым сердцем в историческом центре Великого Новгорода.
Вас ждет улыбка и радушие нашего персонала, комфортные номера со всем необходимым для отдыха, индивидуальный подход к каждому гостю.
Номера отеля:
- стандарт 1-местный - 2 номера;
- стандарт 2-местный - 26 номеров;
- студия - 6 номеров;
- люкс - 2 номера;
- апартаменты - 1 номер.
Во всех номерах телевизор, телефон, фен, ванная комната. Также для гостей отеля свободный доступ wi-fi, бесплатная парковка.
Дети до 7 лет размещаются бесплатно, при необходимости предоставляем детскую кроватку-манеж.
Возможно размещение с домашними животными за дополнительную плату.
В отеле работает ресторан-бар «Изюм», где гостей ждут вкусные завтраки, обеды и ужины, доставка еды в номер.
Отель Бианки
Отель «Бианки» — несетевой комфортабельный отель в особняке 19 века. Расположен в исторической части Великого Новгорода, сочетает в себе все современные технологии, обеспечивающие ваш комфорт, с уютным классическим интерьером.
Здание, в котором расположен наш отель, было построено в конце 18 века и является памятником архитектуры. Перед открытием отеля здание было полностью отреставрировано и обеспечено всеми современными инженерными системами для удобства гостей. В непосредственной близости с отелем находится много исторически важных достопримечательностей, являющихся центром притяжения для всех туристов.
Прежде всего это «Яросла́вово двори́ще и Торг» — исторический архитектурный комплекс являющийся, наряду с Новгородским кремлем, основной архитектурной доминантой исторического центра города. Особую историческую и художественную ценность имеет ещё один памятник, находящийся в шаговой доступности от отеля — Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.
А прямо во дворе отеля вы сможете увидеть уцелевшую часть здания «Кружечного двора» начала XVIII века. В отеле для вас работает сауна и массажный кабинет, платная парковка с видеонаблюдением. Также Отель «Бианки» предлагает для вас завтраки в формате «шведский стол» под старинными кирпичными сводами кафе-бара «Кружечный двор».
Отель «БИАНКИ» предлагает посетить комфортабельную сауну. Просторная сауна вмещает 6 человек. Для удобства гостей в СПА зоне есть раздевалки с запирающимися ящиками для одежды. Сауна работает ежедневно при наличии запросов на посещение. Вы можете посетить сауну при наличии свободных мест на выбранную Вами дату. Забронировать сауну можно заранее или по приезду на стойке регистрации.
Отель предлагает для вашего автомобиля парковку, примыкающую к зданию отеля, оборудованную шлагбаумом и системой видеонаблюдения.
В цокольном этаже отеля работает уютный аутентичный бар «Кружечный двор», названный так в честь исторического кружечного двора, располагавшегося рядом со зданием отеля ещё в конце XVIII века.
Уцелевшие части этого древнего памятника вы и сейчас сможете увидеть во внутреннем дворе здания нашего отеля. Сейчас мы готовы угостить Вас вкусным завтраком утром и лёгкими закусками и напитками в течении дня и вечером. Также в баре для гостей найдутся любимые всеми игры — шахматы, нарды, домино.
Береста Парк Отель
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (2 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Теплоходная прогулка: стоимость уточняется (заказ у гида).
Фолк рок мюзикл "Садко": 18.00 анимационная программа перед входом в театр.
Даты: 29.04; 30.04; 20.00 - 22.00. Продолжительность: 2 часа.
Стоимость билета: дети до 7 лет (включительно) — бесплатно, без предоставления отдельного места; от 8 до 14 лет — 1200 руб.; 14+ лет — 1700 руб.
Премьера спектакля «Александр Невский - рождение воина».
Даты: 09.05; 10.05; 11.05; 20.00-21.30 Продолжительность: 1 час 20 минут.
Стоимость билета: 1000 руб.
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