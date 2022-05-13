Из Сочи в Пицунду

Ранним утром вы проснетесь вместе с ярким Сочи. Мимо будут «проплывать»: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер и «Олимпийский парк».

Первой остановкой в Абхазии будет дача И. В. Сталина, где вас ожидает интересная экскурсия по резиденции Вождя. Затем продолжение автобусного тура по Гагре. Увидите легендарный ресторан «Гагрипш», отдохнете и позавтракаете в центре города. По пути к озеру Рица продегустируете мед на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. После «вкусной» остановки, будут еще две в живописных местах: на Голубом озере и в ущелье «Каменный мешок». Затем — экскурсия по Рицинскому заповеднику и прогулка по набережной озера Рица. А вечером насладитесь курортным городком — Пицундой и отдыхом на набережной. После — возвращение в Гагру, отдых и свободное время в центре города.

Духовное наследие Абхазии

После насыщенного дня и сна в окружении гор, вас ожидает национальный абхазский завтрак и прекрасная программа. Отправимся из Гагры в Гудаутский район Абхазии и остановимся в селе Лыхны — древней столицы Абхазии. Посмотрим храм VIII века и остатки княжеского дворца XVI столетия.

После знакомства с г. Гудаута и обзорной экскурсии по Сухуму, отправимся в Новый Афон, где посетим собор Святого Пантелеймона, пещеры и водопад в ущелье Псырдсха. Вечером — экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию), дегустация вин, посещение рынка и возвращение на границу.

Важная информация

Необходимо взять с собой в дорогу: