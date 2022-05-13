Абхазия - от красоты к духовному наследию

Необыкновенное путешествие - на два дня вырваться из городской суеты

Авторский тур
Необыкновенное путешествие — на два дня вырваться из городской суеты.

Наконец, увидеть места Абхазии, которые отмечены в каждом путеводителе.

Духовно обогатиться, побывав в древней столице страны.

Посетить дегустацию мёда и вина.

Прогуляться в национальном парке и на набережных.

Отдохнуть в окружении ковра из гор и озер такой голубой воды, что сравнима с бриллиантами.
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию

Что вас ожидает 🤩

  • Дача И. В. Сталина
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Озеро Рица
  • Горная пасека «Медовый двор» в Бзыпском ущелье
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Рицинский национальный природный парк
  • Пицунда
  • Сухум
  • Новый Афон

Из Сочи в Пицунду

Ранним утром вы проснетесь вместе с ярким Сочи. Мимо будут «проплывать»: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер и «Олимпийский парк».
Первой остановкой в Абхазии будет дача И. В. Сталина, где вас ожидает интересная экскурсия по резиденции Вождя. Затем продолжение автобусного тура по Гагре. Увидите легендарный ресторан «Гагрипш», отдохнете и позавтракаете в центре города. По пути к озеру Рица продегустируете мед на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. После «вкусной» остановки, будут еще две в живописных местах: на Голубом озере и в ущелье «Каменный мешок». Затем — экскурсия по Рицинскому заповеднику и прогулка по набережной озера Рица. А вечером насладитесь курортным городком — Пицундой и отдыхом на набережной. После — возвращение в Гагру, отдых и свободное время в центре города.

Духовное наследие Абхазии

После насыщенного дня и сна в окружении гор, вас ожидает национальный абхазский завтрак и прекрасная программа. Отправимся из Гагры в Гудаутский район Абхазии и остановимся в селе Лыхны — древней столицы Абхазии. Посмотрим храм VIII века и остатки княжеского дворца XVI столетия.
После знакомства с г. Гудаута и обзорной экскурсии по Сухуму, отправимся в Новый Афон, где посетим собор Святого Пантелеймона, пещеры и водопад в ущелье Псырдсха. Вечером — экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию), дегустация вин, посещение рынка и возвращение на границу.
Важная информация

Необходимо взять с собой в дорогу:

  • паспорт,
  • удобную одежду и обувь без высоких каблуков,
  • полотенце и купальные принадлежности,
  • фото и видеотехнику.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание в гостинице
  • Эко сбор
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина
Что не входит
  • Пещера в Новом Афоне (500 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: пятница 22:00
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Что с собой взять? — Паспорт обязательно — Удобная в дороге одежда и обувь без высоких каблуков. Купальные принадлежности — Фото и видеотехника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пятница 22:00

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