Сегодня Абрау-Дюрсо является одним из ведущих производителей искристых вин в России.
Если вы настоящий ценитель высококачественных напитков и вам всегда были интересны тайны их производства, то вам непременно понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо.
Помимо посещения завода, вас ожидает прогулка вдоль живописного озера и возможность узнать множество увлекательных исторических фактов.
Если вы настоящий ценитель высококачественных напитков и вам всегда были интересны тайны их производства, то вам непременно понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо.
Помимо посещения завода, вас ожидает прогулка вдоль живописного озера и возможность узнать множество увлекательных исторических фактов.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вин-завод Абрау-Дюрсо
- Пресное озеро Абрау
- Памятник Утесову
- Церковь Ксении Петеружской
- Вечернее шоу фонтанов
- Набережная Абрау-Дюрсо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Притягательный мир шампанскогоСегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Новороссийска. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.
Автомобильная экскурсия в Абрау-ДюрсоЭкскурсии Абрау-Дюрсо включают в себя проезд на комфортабельном автомобиле из Новороссийска в Абрау-Дюрсо. Поездка проходит в сопровождении гида, который расскажет о самых значимых достопримечательностях города. Например, о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, самом большом предприятии по производству цемента и пр.
Вин-завод и озеро АбрауДалее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин.
Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России.
Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя.
Организационные детали и порядок заказа экскурсии1. Выберите интересующую вас программу.
2. Заполните форму заказа или позвоните менеджеру.
3. Оплатите экскурсию по указанным реквизитам.
4. Получите электронный билет с уникальным номером и информацией об экскурсии: дата, время, место отправления.
5. Предъявите билет при посадке в автомобиль.
Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
- Продолжительность — 7 часов.
- Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин).
- Поездка осуществляется круглый год. Заказать экскурсию, получить билеты, узнать ее стоимость и расписание вы можете у нас. Ее продолжительность составляет 6-7 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.
8.00,13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Посещение поселка Абрау-Дюрсу
- Услуги гида
- Что не входит
- Экскурсия по заводу с дегустацией 1700 р. (по желанию)
- Экскурсия без дегустации 1200р. (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Новороссийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00,13.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Групповая автомобильная экскурсия.
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
- Продолжительность — 7 часов.
- Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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