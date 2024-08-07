Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в мир игристых вин и искусства с индивидуальным туром в Абрау-Дюрсо. Вас ждет незабываемое путешествие из Новороссийска с личным гидом
Начало: Ваш адрес в Новороссийске или Абрау-Дюрсо
Сегодня в 09:00
31 июл в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Анапское ш., 2, Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по живописным местам Абрау-Дюрсо: запечатлите моменты
Запечатлейте самые яркие моменты вашего отдыха в Новороссийске на уникальной фотопрогулке по Абрау-Дюрсо
Начало: Анапское шоссе, д. 108
Сегодня в 09:00
31 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Новороссийск, Советов, 40
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 августа 2024Фотопрогулка удалась! 2 часа пролетели незаметно!
- ГГалина5 июля 2024Замечательная индивидуальная экскурсия. Экскурсовод Елена учла все пожелания. Непринуждённая беседа в течении всего времени, в ходе которой узнали много информации. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение. Спасибо огромное Елене!!! Всем советую, у них много направлений, так же могут организовать шикарные фотопрогулки.
- ААнна1 декабря 2023Гид Елена очень хороший человек, с ней приятно общаться и легко фотографироваться. Она забрала меня из гостиницы в Новороссийске и
- ЛЛюдмила1 декабря 2023Я в полном восторге! Прекрасно было все: красивые виды, выбранные ракурсы для фото. В Абрау-Дюрсо после такого невозможно не влюбиться!
- ИИрина30 августа 2023Прекрасная поездка в Абрау Дюрсо. Все очень понравилось. Красивейшее место, которое не возможно осмотреть за 1 раз. Очень надеемся вернуться сюда еще раз. Спасибо большое за прекрасную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Озеро Абрау»
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