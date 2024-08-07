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Экскурсии на озеро Абрау из Анапы

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Абрау» в Новороссийске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Игристое Абрау - индивидуальный тур по Абрау-Дюрсо
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в мир игристых вин и искусства с индивидуальным туром в Абрау-Дюрсо. Вас ждет незабываемое путешествие из Новороссийска с личным гидом
Начало: Ваш адрес в Новороссийске или Абрау-Дюрсо
Сегодня в 09:00
31 июл в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Пешая
На автобусе
7 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Анапское ш., 2, Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Пешая
3 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по живописным местам Абрау-Дюрсо: запечатлите моменты
Запечатлейте самые яркие моменты вашего отдыха в Новороссийске на уникальной фотопрогулке по Абрау-Дюрсо
Начало: Анапское шоссе, д. 108
Сегодня в 09:00
31 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Пешая
SUP-прогулки
Сёрфинг
4 часа
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Новороссийск, Советов, 40
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 августа 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотопрогулка удалась! 2 часа пролетели незаметно!
  • Г
    Галина
    5 июля 2024
    Игристое Абрау - индивидуальный тур по Абрау-Дюрсо
    Замечательная индивидуальная экскурсия. Экскурсовод Елена учла все пожелания. Непринуждённая беседа в течении всего времени, в ходе которой узнали много информации. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение. Спасибо огромное Елене!!! Всем советую, у них много направлений, так же могут организовать шикарные фотопрогулки.
  • А
    Анна
    1 декабря 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Гид Елена очень хороший человек, с ней приятно общаться и легко фотографироваться. Она забрала меня из гостиницы в Новороссийске и
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    мы с комфортом доехали в Абрау-Дюрсо на ее автомобиле. Я узнала много интересного об Абрау, что тоже немаловажно. Прогулка проходит не в одном месте, передвигались на машине, никуда не торопясь, мест красивых много, везде сделали классные фото! С удовольствием буду рекомендовать своим родным, друзьям и знакомым, а если сама приеду еще раз, то непременно снова обращусь к вам. Спасибо огромное за такой интересный опыт!

  • Л
    Людмила
    1 декабря 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Я в полном восторге! Прекрасно было все: красивые виды, выбранные ракурсы для фото. В Абрау-Дюрсо после такого невозможно не влюбиться!
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    Я люблю фотографироваться, но когда вокруг много людей начинаю стесняться, но Елена смогла так построить работу, что я совсем не испытывала дискомфорта. Все было супер!!!! Очень благодарна за поддержку и тепло и эту фотосессию в таком чудесном месте. До новых встреч, я обязательно вернусь!!!

  • И
    Ирина
    30 августа 2023
    Игристое Абрау - индивидуальный тур по Абрау-Дюрсо
    Прекрасная поездка в Абрау Дюрсо. Все очень понравилось. Красивейшее место, которое не возможно осмотреть за 1 раз. Очень надеемся вернуться сюда еще раз. Спасибо большое за прекрасную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Озеро Абрау»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Озеро Абрау" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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