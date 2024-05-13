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это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали по серпантинам без проблем). Елена знает все красивые фотозоны на берегах озера Абрау. Благодаря ей также побывали на двух смотровых площадках, которые расположены на противоположных горах (бензина Лена не жалеет). Не только полюбовались на шикарные виды, но и узнали много интересной информации об истории виноделия в этом краю, о знаковых фигурах виноделия и как складывалась судьба этой отрасли во времена СССР. Отдельно хотела упомянуть, что подготовленность Елены к экскурсии поражает. В наличии и дежурная расческа, и ленточки для повязывания на "Древе желаний", и многое другое. Общение душевное, ритм экскурсии комфортный. Умеет расположить к себе взрослых и детей. А это особенно важно при фотосессии, чтобы снимки получились естественные. Большое спасибо Елене за отличную фотопрогулку. Снимки от нее мы уже получили. Любуемся!