1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
65005 850₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера13 мая 2024Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
- ЮЮлия10 мая 2024Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых мест, прогулка прошла легко и интересно. Обязательно будем рекомендовать друзьям 💞
- ООксана4 мая 2024Фотопрогулка прошла замечательно! Екатерина очень интересно рассказала про виноделие в Абрау-Дюрсо и поведала историю поселка и древние легенды. По цене фотосессии я получила еще и полноценную экскурсию. Трансфер тоже был включён в стоимость. Меня на хорошей машине забрали из Новороссийска.
- ФФедор26 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
- ММарина27 февраля 2024Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
- ММаксим2 января 2024Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
- ЕЕлена22 ноября 2023Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
- ЕЕвгения23 октября 2023Марии большое спасибо за фотопрогулку! Легко, душевно! Очень приятный человек, для меня это было что-то больше, чем просто экскурсия или фотосессия. Как прогулка с другом из другого города))
- ВВиктория5 октября 2023Изначально сама не знала, чего хотелось, просто была цель посетить Абрау Дюрсо. При общении с гидом (экскурсию проводила Елена) подстроили
- ТТатьяна3 сентября 2023Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Абрау-Дюрсо»
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