Экскурсии в Абрау-Дюрсо из Новороссийска

Найдено 5 экскурсий в категории «Абрау-Дюрсо» в Новороссийске, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 4 чел.
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
65005 850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
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    это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали по серпантинам без проблем). Елена знает все красивые фотозоны на берегах озера Абрау. Благодаря ей также побывали на двух смотровых площадках, которые расположены на противоположных горах (бензина Лена не жалеет). Не только полюбовались на шикарные виды, но и узнали много интересной информации об истории виноделия в этом краю, о знаковых фигурах виноделия и как складывалась судьба этой отрасли во времена СССР. Отдельно хотела упомянуть, что подготовленность Елены к экскурсии поражает. В наличии и дежурная расческа, и ленточки для повязывания на "Древе желаний", и многое другое. Общение душевное, ритм экскурсии комфортный. Умеет расположить к себе взрослых и детей. А это особенно важно при фотосессии, чтобы снимки получились естественные. Большое спасибо Елене за отличную фотопрогулку. Снимки от нее мы уже получили. Любуемся!

    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых мест, прогулка прошла легко и интересно. Обязательно будем рекомендовать друзьям 💞
    Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новыхФотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотопрогулка прошла замечательно! Екатерина очень интересно рассказала про виноделие в Абрау-Дюрсо и поведала историю поселка и древние легенды. По цене фотосессии я получила еще и полноценную экскурсию. Трансфер тоже был включён в стоимость. Меня на хорошей машине забрали из Новороссийска.
  • Ф
    Федор
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно иНам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и
  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться
  • Е
    Евгения
    23 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Марии большое спасибо за фотопрогулку! Легко, душевно! Очень приятный человек, для меня это было что-то больше, чем просто экскурсия или фотосессия. Как прогулка с другом из другого города))
  • В
    Виктория
    5 октября 2023
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Изначально сама не знала, чего хотелось, просто была цель посетить Абрау Дюрсо. При общении с гидом (экскурсию проводила Елена) подстроили
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    маршрут под меня, что очень круто: действительно была забота о моем комфорте, а не скучная прогулка с монотонным текстом и ограниченным таймингом. Сделали фотографий на год вперед, очень круто провели время. Программа экскурсии была супер интересной, но зацепило в первую очередь даже не это, а то, с какой любовью экскурсовод подходит к работе. В итоге, времяпровождение получилось уютным, комфортным, за несколько часов получила просто невероятное количество эмоций!

  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Абрау-Дюрсо»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
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