Очаровательный подводный мир ожидает тех, кто готов рискнуть и спуститься в глубины морской бездны. В Геленджике можно наблюдать редких морских обитателей. Вы сможете покормить рыбок, увидите подводные гроты, затонувшие якоря. Получите массу впечатлений и заряд положительных эмоций на весь день.
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Описание
Геленджик — удивительное место, где можно открыть для себя таинственный подводный мир черноморского побережья. Всего в нескольких километрах от берега раскинулось множество дайвинг-локаций, каждая из которых привлекает своей уникальной красотой и богатством морской фауны и флоры.
Дайвинг и удивительный подводный мирПогрузитесь в мир таинственного подводного царства. Очаровательный подводный мир ожидает тех, кто готов рискнуть и спуститься в глубины морской бездны. В Геленджике можно наблюдать редких морских обитателей. Вы сможете покормить рыбок, увидите подводные гроты, затонувшие якоря. Получите массу впечатлений и заряд положительных эмоций на весь день.
Дайвинг в Геленджике — это не только возможность наслаждаться красотой подводного мира, но и узнать больше о его особенностях. Квалифицированные инструкторы помогут новичкам освоить технику дайвинга и научат, как вести себя под водой, чтобы не причинить вреда морским обитателям и сохранить безопасность.
Важная информация• Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
- Глубина погружения 10 м. Погружение с аквалангом до 13 метров.
- Время начала — удобное для вас, но лучшее время для погружения — утренние часы.
- Вам нужно самостоятельно доехать до Геленджика в любую удобную для Вас точку, далее, мы Вас забираем на машине и привозим обратно на этот же адрес.
- На маршруте имеется фото и видеосъёмка за дополнительную плату.
- Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктаж
- Гидрокостюм
- Обучение
- Что не входит
- Фото и видео-съемка
- Место начала и завершения?
- Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
- Глубина погружения 10 м. Погружение с аквалангом до 13 метров.
- Время начала — удобное для вас, но лучшее время для погружения — утренние часы.
- Вам нужно самостоятельно доехать до Геленджика в любую удобную для Вас точку, далее, мы Вас забираем на машине и привозим обратно на этот же адрес.
- На маршруте имеется фото и видеосъёмка за дополнительную плату.
- Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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