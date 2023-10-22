Геленджик — удивительное место, где можно открыть для себя таинственный подводный мир черноморского побережья. Всего в нескольких километрах от берега раскинулось множество дайвинг-локаций, каждая из которых привлекает своей уникальной красотой и богатством морской фауны и флоры.

Дайвинг и удивительный подводный мирПогрузитесь в мир таинственного подводного царства. Очаровательный подводный мир ожидает тех, кто готов рискнуть и спуститься в глубины морской бездны. В Геленджике можно наблюдать редких морских обитателей. Вы сможете покормить рыбок, увидите подводные гроты, затонувшие якоря. Получите массу впечатлений и заряд положительных эмоций на весь день.

Дайвинг в Геленджике — это не только возможность наслаждаться красотой подводного мира, но и узнать больше о его особенностях. Квалифицированные инструкторы помогут новичкам освоить технику дайвинга и научат, как вести себя под водой, чтобы не причинить вреда морским обитателям и сохранить безопасность.

Важная информация• Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.