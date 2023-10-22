Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами

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Очаровательный подводный мир ожидает тех, кто готов рискнуть и спуститься в глубины морской бездны. В Геленджике можно наблюдать редких морских обитателей. Вы сможете покормить рыбок, увидите подводные гроты, затонувшие якоря. Получите массу впечатлений и заряд положительных эмоций на весь день.
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Ближайшие даты:
22
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Описание

Геленджик — удивительное место, где можно открыть для себя таинственный подводный мир черноморского побережья. Всего в нескольких километрах от берега раскинулось множество дайвинг-локаций, каждая из которых привлекает своей уникальной красотой и богатством морской фауны и флоры.
Дайвинг и удивительный подводный мирПогрузитесь в мир таинственного подводного царства. Очаровательный подводный мир ожидает тех, кто готов рискнуть и спуститься в глубины морской бездны. В Геленджике можно наблюдать редких морских обитателей. Вы сможете покормить рыбок, увидите подводные гроты, затонувшие якоря. Получите массу впечатлений и заряд положительных эмоций на весь день.
Дайвинг в Геленджике — это не только возможность наслаждаться красотой подводного мира, но и узнать больше о его особенностях. Квалифицированные инструкторы помогут новичкам освоить технику дайвинга и научат, как вести себя под водой, чтобы не причинить вреда морским обитателям и сохранить безопасность.
Важная информация• Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
  • Глубина погружения 10 м. Погружение с аквалангом до 13 метров.
  • Время начала — удобное для вас, но лучшее время для погружения — утренние часы.
  • Вам нужно самостоятельно доехать до Геленджика в любую удобную для Вас точку, далее, мы Вас забираем на машине и привозим обратно на этот же адрес.
  • На маршруте имеется фото и видеосъёмка за дополнительную плату.
  • Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Гидрокостюм
  • Обучение
Что не входит
  • Фото и видео-съемка
Место начала и завершения?
Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
  • Глубина погружения 10 м. Погружение с аквалангом до 13 метров.
  • Время начала — удобное для вас, но лучшее время для погружения — утренние часы.
  • Вам нужно самостоятельно доехать до Геленджика в любую удобную для Вас точку, далее, мы Вас забираем на машине и привозим обратно на этот же адрес.
  • На маршруте имеется фото и видеосъёмка за дополнительную плату.
  • Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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