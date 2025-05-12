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Активный отдых в Новороссийске

Найдено 4 экскурсии в категории «Активный отдых» в Новороссийске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: В Абрау-Дюрсо
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
от 7300 ₽ за человека
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:30
31 июл в 08:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Пешая
SUP-прогулки
Сёрфинг
4 часа
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Новороссийск, Советов, 40
Завтра в 12:00
31 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    12 мая 2025
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Невероятно красочная экскурсия Интересно и увлекательно Особенно хочется отметить организатора Елену, действительно профессионал своего дела Одназначно стоит поситить данную прогулку
  • н
    наталья
    22 апреля 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем
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    автомобиле сразу у нашего дома, по дороге в Абрау рассказала интересные факты о Новороссийске, Геленджике, посоветовала куда еще можно сходить, что посмотреть самостоятельно. Все путешествие заняло 4 часа, мы проехали по самому Абрау, побывали на винограднике, остановились у озера, поднялись до дома Йога. Однозначно рекомендуем к посещению, летом вернемся еще и обязательно попробуем другие экскурсии с Марией!

  • Е
    Евгения
    5 сентября 2024
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Замечательный экскурсовод, прекрасный маршрут, отличные условия индивидуальной встречи. Виды, пейзажи, рассказы, беседы - все на высшем уровне. С опытным гидом, как Екатерина, хоть на край света. Полная клиентоориентированность! Удивительный вечер! Действительно произошло воссоединение с природой!
  • И
    Иван
    24 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.
    Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤
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  • Л
    Лариса
    18 июля 2024
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод, масса положительных эмоций от экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
  2. Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
  3. Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
  4. Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Крейсер Михаил Кутузов
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Активный отдых" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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