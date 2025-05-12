Индивидуальная
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: В Абрау-Дюрсо
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
от 7300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:30
31 июл в 08:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Новороссийск, Советов, 40
Завтра в 12:00
31 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья12 мая 2025Невероятно красочная экскурсия Интересно и увлекательно Особенно хочется отметить организатора Елену, действительно профессионал своего дела Одназначно стоит поситить данную прогулку
- ннаталья22 апреля 2025Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем
- ЕЕвгения5 сентября 2024Замечательный экскурсовод, прекрасный маршрут, отличные условия индивидуальной встречи. Виды, пейзажи, рассказы, беседы - все на высшем уровне. С опытным гидом, как Екатерина, хоть на край света. Полная клиентоориентированность! Удивительный вечер! Действительно произошло воссоединение с природой!
- ИИван24 августа 2024Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.
- ЕЕлена15 августа 2024На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤
- ЛЛариса18 июля 2024Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод, масса положительных эмоций от экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Активный отдых»
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