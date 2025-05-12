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автомобиле сразу у нашего дома, по дороге в Абрау рассказала интересные факты о Новороссийске, Геленджике, посоветовала куда еще можно сходить, что посмотреть самостоятельно. Все путешествие заняло 4 часа, мы проехали по самому Абрау, побывали на винограднике, остановились у озера, поднялись до дома Йога. Однозначно рекомендуем к посещению, летом вернемся еще и обязательно попробуем другие экскурсии с Марией!