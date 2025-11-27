Лесными тропами мы отправимся на вершину загадочной горы — её название в переводе с латинского означает «связь». На её склонах хранят свои тайны молчаливые дольмены, история которых началась до наших времён. Вы насладитесь тишиной и красотой природы, а я расскажу об истории этих земель и флоре и фауне Маркотхского хребта.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дорога из Новороссийска. На комфортабельном автомобиле отправимся в живописные окрестности, наслаждаясь потрясающими видами по пути.

Хайкинг на священную гору. На вершине — чудесные пейзажи и свежий воздух. Я расскажу вам об энергетике этих мест и древних дольменах.

Завораживающие виды. Будем любоваться бухтой Геленджика, селом Дивноморское, прекрасным Черноморским побережьем, живописными ущельями и предгорьями Кавказа.

Энергия и самопознание. Это не просто поход в горы, а многогранное путешествие, наполненное положительной энергией и возможностью познакомиться с собой.

Организационные детали