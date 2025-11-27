Лесными тропами мы отправимся на вершину загадочной горы — её название в переводе с латинского означает «связь». На её склонах хранят свои тайны молчаливые дольмены, история которых началась до наших времён.
Вы насладитесь тишиной и красотой природы, а я расскажу об истории этих земель и флоре и фауне Маркотхского хребта.
Описание экскурсии
Дорога из Новороссийска. На комфортабельном автомобиле отправимся в живописные окрестности, наслаждаясь потрясающими видами по пути.
Хайкинг на священную гору. На вершине — чудесные пейзажи и свежий воздух. Я расскажу вам об энергетике этих мест и древних дольменах.
Завораживающие виды. Будем любоваться бухтой Геленджика, селом Дивноморское, прекрасным Черноморским побережьем, живописными ущельями и предгорьями Кавказа.
Энергия и самопознание. Это не просто поход в горы, а многогранное путешествие, наполненное положительной энергией и возможностью познакомиться с собой.
Организационные детали
- Необходимы одежда по погоде, удобная обувь, вода и перекус
- Едем на автомобиле Suzuki Hustler
- Хайкинг лёгкий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Новороссийске
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!
