Экскурсии по Новороссийску на машине с гидом

Найдено 14 экскурсий в категории «На машине» в Новороссийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
140 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 300 за всё до 4 чел.
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Джанхот из Новороссийска: уникальный маршрут с домом Короленко и скалой Парус
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350 за всё до 4 чел.
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
65005 850 за всё до 4 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от Мысхако до мыса Дооб
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новороссийска, путешествуя от Мысхако до мыса Дооб на комфортабельном автомобиле
Начало: Согласовывается с гидом
Расписание: По субботам и воскресеньям с 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Казачья станица Атамань
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все вопросы отвечает. Игорь великолепный гид знающий и любищий искренни историю своего города.
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все
  • А
    Алла
    22 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отлично знает историю города и интересно ее рассказывает.
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Такой героический город, Город-Герой Новороссийск! Очень хотелось узнать по больше, посетить памятные места и Игорь предоставил эту возможность. Приятно видеть профессионала в своем деле, отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Большое спасибо!
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • Ф
    Федор
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно иНам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и
  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • М
    Марина
    25 ноября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
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