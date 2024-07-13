По Новороссийску - на автомобиле

Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Многие туристы, приезжая в наши края, уверены, что кроме моря смотреть здесь больше нечего.

Но это не так! Местные земли были заселены больше двух с половиной тысяч лет назад, и за
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это время здесь накопилось множество легенд, историй и мифов. Я расскажу о городе, начиная с истоков, и покажу его знаковые места.

Передвигаться будем пешком и на автомобиле — так Новороссийск предстанет перед вами во всей красе с разных ракурсов!

5
1 отзыв
По Новороссийску - на автомобиле
По Новороссийску - на автомобиле
По Новороссийску - на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

«Долина смерти» в п. Мысхако

Локация включает памятники истории и монументального искусства, расположенные в местах боевых действий, связанных с героической обороной Малой земли в феврале — сентябре 1943 г.

Мемориальный ансамбль «Малая земля»

Комплекс возведён в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск.

Суджукская коса

Своим названием коса обязана турецкой крепости Суджук-кале, построенной здесь в 1722 году. Здесь же установлена жанровая скульптура, поставленная в память о Геше Козодоеве, персонаже известного советского кинофильма «Бриллиантовая рука».

Набережная Новороссийска

Протяженность набережной составляет примерно 4,6 км, посмотрим на неё как проезжая на автомобиле, так и делая небольшие остановки. Кинотеатр «Нептун», памятник хамсе, храм Петра и Февронии — вот те достопримечательности, которые будут нас интересовать на этом отрезке пути.

Мыс Любви

Какое красивое и романтичное название, не так ли? Здесь узнаем о том, как раньше назывался этот мыс, а также о том, что расположено рядом. Эхо гражданской войны слышно в этом месте как нигде в городе. Памятник «Исход» даст пищу для размышлений и выводов, что было хорошо, что — плохо в истории нашей страны.

Форумная площадь

Это главная площадь для городских мероприятий, на которой сосредоточено несколько памятников, имеющих непосредственное отношение к становлению и развитию города. Отцы-основатели, стела-фонтан «Морская слава России», крейсер «Михаил Кутузов» — вот те «туристические магниты», которые увидим и обязательно поговорим об их истории.

Главные улицы города

Осмотрим несколько дореволюционных зданий, которые играли важную роль в жизни губернского Новороссийска. А также прошествуем по парковой аллее, которая тоже приготовила несколько сюрпризов!

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, автомобиль Renault Kaptur или Nissan Qashqai.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пределах Новороссийска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
13 июля 2024
Отличная экскурсия! Клиентоориентированность, вежливость, аккуратное вождение, интересный не монотонный рассказ. Узнали не только исторические факты, но и про современную жизнь города. С уверенностью могу рекомендовать эту экскурсию. Катюша, Леночка, вы лучшие. Как жаль, что мы не сразу попали в ваши руки. При следующем визите - везде только с вами. Спасибо огромное!
Отличная экскурсия! Клиентоориентированность, вежливость, аккуратное вождение, интересный не монотонный рассказ. Узнали не только исторические факты, ноОтличная экскурсия! Клиентоориентированность, вежливость, аккуратное вождение, интересный не монотонный рассказ. Узнали не только исторические факты, но

Входит в следующие категории Новороссийска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеНа выходныеОбзорныеНабережнаяПопулярные местаУлицы и переулкиКрейсер Михаил КутузовМыс ЛюбвиСамое главноеМемориальная композиция «Малая земля»Набережная адмирала СеребряковаСтела «Морская слава России»Природа и пейзажиДолина смерти и памятник «Взрыв»Памятник Черноморской хамсе

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