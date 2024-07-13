Многие туристы, приезжая в наши края, уверены, что кроме моря смотреть здесь больше нечего.Но это не так! Местные земли были заселены больше двух с половиной тысяч лет назад, и за

это время здесь накопилось множество легенд, историй и мифов. Я расскажу о городе, начиная с истоков, и покажу его знаковые места. Передвигаться будем пешком и на автомобиле — так Новороссийск предстанет перед вами во всей красе с разных ракурсов!

Описание экскурсии

«Долина смерти» в п. Мысхако

Локация включает памятники истории и монументального искусства, расположенные в местах боевых действий, связанных с героической обороной Малой земли в феврале — сентябре 1943 г.

Мемориальный ансамбль «Малая земля»

Комплекс возведён в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск.

Суджукская коса

Своим названием коса обязана турецкой крепости Суджук-кале, построенной здесь в 1722 году. Здесь же установлена жанровая скульптура, поставленная в память о Геше Козодоеве, персонаже известного советского кинофильма «Бриллиантовая рука».

Набережная Новороссийска

Протяженность набережной составляет примерно 4,6 км, посмотрим на неё как проезжая на автомобиле, так и делая небольшие остановки. Кинотеатр «Нептун», памятник хамсе, храм Петра и Февронии — вот те достопримечательности, которые будут нас интересовать на этом отрезке пути.

Мыс Любви

Какое красивое и романтичное название, не так ли? Здесь узнаем о том, как раньше назывался этот мыс, а также о том, что расположено рядом. Эхо гражданской войны слышно в этом месте как нигде в городе. Памятник «Исход» даст пищу для размышлений и выводов, что было хорошо, что — плохо в истории нашей страны.

Форумная площадь

Это главная площадь для городских мероприятий, на которой сосредоточено несколько памятников, имеющих непосредственное отношение к становлению и развитию города. Отцы-основатели, стела-фонтан «Морская слава России», крейсер «Михаил Кутузов» — вот те «туристические магниты», которые увидим и обязательно поговорим об их истории.

Главные улицы города

Осмотрим несколько дореволюционных зданий, которые играли важную роль в жизни губернского Новороссийска. А также прошествуем по парковой аллее, которая тоже приготовила несколько сюрпризов!

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, автомобиль Renault Kaptur или Nissan Qashqai.