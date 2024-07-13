Но это не так! Местные земли были заселены больше двух с половиной тысяч лет назад, и за
Описание экскурсии
«Долина смерти» в п. Мысхако
Локация включает памятники истории и монументального искусства, расположенные в местах боевых действий, связанных с героической обороной Малой земли в феврале — сентябре 1943 г.
Мемориальный ансамбль «Малая земля»
Комплекс возведён в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск.
Суджукская коса
Своим названием коса обязана турецкой крепости Суджук-кале, построенной здесь в 1722 году. Здесь же установлена жанровая скульптура, поставленная в память о Геше Козодоеве, персонаже известного советского кинофильма «Бриллиантовая рука».
Набережная Новороссийска
Протяженность набережной составляет примерно 4,6 км, посмотрим на неё как проезжая на автомобиле, так и делая небольшие остановки. Кинотеатр «Нептун», памятник хамсе, храм Петра и Февронии — вот те достопримечательности, которые будут нас интересовать на этом отрезке пути.
Мыс Любви
Какое красивое и романтичное название, не так ли? Здесь узнаем о том, как раньше назывался этот мыс, а также о том, что расположено рядом. Эхо гражданской войны слышно в этом месте как нигде в городе. Памятник «Исход» даст пищу для размышлений и выводов, что было хорошо, что — плохо в истории нашей страны.
Форумная площадь
Это главная площадь для городских мероприятий, на которой сосредоточено несколько памятников, имеющих непосредственное отношение к становлению и развитию города. Отцы-основатели, стела-фонтан «Морская слава России», крейсер «Михаил Кутузов» — вот те «туристические магниты», которые увидим и обязательно поговорим об их истории.
Главные улицы города
Осмотрим несколько дореволюционных зданий, которые играли важную роль в жизни губернского Новороссийска. А также прошествуем по парковой аллее, которая тоже приготовила несколько сюрпризов!
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная, автомобиль Renault Kaptur или Nissan Qashqai.