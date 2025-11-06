Е Евгений По Новороссийску - на автомобиле Прекрасная и очень подробная экскурсия с большой любовью к родному городу!

Е Екатерина По Новороссийску - на автомобиле Отличный гид Екатерина, все четко, грамотно, очень интересно рассказывала и подробно погрузила нас в историю Новороссийска. Успели увидеть многое. Спасибо огромное за проведенное вместе время! Екатерину очень рекомендую всем.

В Валерий Знакомство с Новороссийском на автомобиле Екатерина молодец. Не оттараторила, как это бывает порой у других, программу, а рассказала всё с душой. Ответила на все вопросы. Открыли для себя чудесный город благодаря ей. Приятный в общении человек. Рекомендуем.

А Александр По Новороссийску - на автомобиле читать дальше нас вопросы. Екатерина любит свой город и гордится им,мы узнали много нового о Новороссийске. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Наше путешествие,которое длилось 3,5 часа, пролетело,как одно мгновение. Огромное спасибо Вам, Екатерина,за Вашу работу. С уважением, Александр,Елена, Вика. Мы были на данной экскурсии 07.07.25. Очень интересная,познавательная и содержательная экскурсия. Екатерина превосходно владеет материалом. Она ответила на все интересующие

И Ирина По Новороссийску - на автомобиле читать дальше Даже дождь не стал помехой нашей экскурсии т. к. Екатерина позаботилась об этом(плащи, зонт были у нее в наличии). Спасибо за то, что маршрут был составлен с учётом всех наших пожеланий и за очень интересный рассказ о городе. Всем советую обязательно встретиться с Екатериной и побывать на экскурсии по Новороссийску на машине. Большое спасибо Екатерине за познавательную и обзорную экскурсию по Новороссийску. Мы узнали много нового и интересного при этот замечательный город.

М Михаил По Новороссийску - на автомобиле читать дальше основные достопримечательности. Просили сделать упор на ВОВ. Гид - родом из Новороссийска, всегда здорово, когда экскурсию проводит местный человек. Информацию доносит не нудно, за что отдельная благодарность. Вообщем, рекомендую! Спасибо что согласились провести для нас экскурсию. Были в городе проездом. Экскурсия была спонтанная. Но, очень удачная. Успели посмотреть все

Е Елена По Новороссийску - на автомобиле читать дальше любит свой город, гордится его историей. Хорошо продуман сам маршрут экскурсии, поездки на машине чередуется с пешеходными осмотрами, что позволяет посещать данную экскурсию как с детьми, так и возрастным туристам. Вы узнаете очень много интересных исторических фактов и ознакомитесь с культурной жизнью современного Новороссийска. Екатерина отличный рассказчик, грамотно поставлена речь. Материал экскурсии изложен ненавязчиво, сопровождается показом слайдов с историческими фотографиями, видно что она очень