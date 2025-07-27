Попасть в Прованс не выезжая из Краснодарского края, насладиться общением с самыми милыми в мире животными — альпаками и проводить день в атмосферной винодельне в сопровождении гида из нашей команды!
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Описание экскурсии
Недалеко от Новороссийска в небольшом местечке Семигорье спрятался целый оазис красоты и умиротворения, где попадаешь в настоящий французский Прованс!
Лавандовая ферма
Ферма ароматной лаванды — это очень атмосферное местечко, где каждый кадр становится произведением искусства. В любое время года здесь хорошо! Потрясающие запахи окутывают уже на входе и не отпускают до самого выхода. Весной любуемся розами, летом — лавандой, осенью — розмарином, даже зимой здесь есть чем заняться — в атмосферном кафе можно подкрепиться помпейской пиццей и согреться лавандовым чаем с одноименными эклерами. Любителей экзотики ждет лавандовое шампанское, которым можно угоститься здесь же, и все это в сопровождении приятной музыки! Далее нас ждет семейный парк ландшафтной терапии. Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя, как дома: здесь и цветущее разнотравье, и пруд, и лес с тропой желаний.
Ферма альпак
Слышали ли вы что-нибудь про альпакатерапию? Она действительно работает! На ферме помимо альпак еще живут и овечки, и козочки, и оленята «бемби», и кролики. Настроение автоматически улучшается после общения с ними.
Гаражная винодельня
А в заключении программы мы предлагаем заехать в еще одно атмосферное место с потрясающими природными видами! Из местного винограда делается гаражное вино, попробовать которое можно на экскурсии-дегустации здесь же. Виноградники особенно хороши на закате и мы воспользуемся этим, чтобы сделать много красивых фотографий. Если заранее захватить с собой купальные принадлежности, то можно даже искупаться в чистейшем озере, которое находится на территории. При желании заглянем в ресторан с видом на озеро и подкрепимся на обратный путь! Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ферма ароматной лаванды
- Семейный парк ландшафтной терапии
- Ферма альпак
- Атмосферное место с потрясающими природными видами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в лавандовую ферму: 500 руб. /чел., в выходные и праздничные дни - 800 руб. /чел.
- Входной билет на ферму альпак: 1200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Новороссийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльза
27 июл 2025
Ездили 12 июля на экскурсию Солнечное семигорье: от лаванды до альпак. У дочери был день рождения и эта поездка стала для неё прекрасным подарком. Мы были очарованы красотой лавандовых полей,
С
Светлана
15 апр 2025
Была на экскурсии, и хочу поделиться своими впечатлениями. Очень интересно и познавательно! Экскурсовод-Екатерина увлекательно рассказывала о каждой детали. Спасибо большое за отличную экскурсию! Рекомендую всем!
