Недалеко от Новороссийска в небольшом местечке Семигорье спрятался целый оазис красоты и умиротворения, где попадаешь в настоящий французский Прованс!

Лавандовая ферма

Ферма ароматной лаванды — это очень атмосферное местечко, где каждый кадр становится произведением искусства. В любое время года здесь хорошо! Потрясающие запахи окутывают уже на входе и не отпускают до самого выхода. Весной любуемся розами, летом — лавандой, осенью — розмарином, даже зимой здесь есть чем заняться — в атмосферном кафе можно подкрепиться помпейской пиццей и согреться лавандовым чаем с одноименными эклерами. Любителей экзотики ждет лавандовое шампанское, которым можно угоститься здесь же, и все это в сопровождении приятной музыки! Далее нас ждет семейный парк ландшафтной терапии. Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя, как дома: здесь и цветущее разнотравье, и пруд, и лес с тропой желаний.

Ферма альпак

Слышали ли вы что-нибудь про альпакатерапию? Она действительно работает! На ферме помимо альпак еще живут и овечки, и козочки, и оленята «бемби», и кролики. Настроение автоматически улучшается после общения с ними.

Гаражная винодельня

А в заключении программы мы предлагаем заехать в еще одно атмосферное место с потрясающими природными видами! Из местного винограда делается гаражное вино, попробовать которое можно на экскурсии-дегустации здесь же. Виноградники особенно хороши на закате и мы воспользуемся этим, чтобы сделать много красивых фотографий. Если заранее захватить с собой купальные принадлежности, то можно даже искупаться в чистейшем озере, которое находится на территории. При желании заглянем в ресторан с видом на озеро и подкрепимся на обратный путь! Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности.