Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска

Индивидуальная фото-прогулка в Новороссийске
Маленький и очень атмосферный курорт Кабардинка раскроет перед нами свои объятия! В непринужденной беседе вы узнаете об истории курорта, а также погуляете по самым интересным местам этого места.

На нашей прогулке вас ждет морской воздух, солнечные ванны, вкусная еда и конечно, море фото! Домой вы сможете увезти не только хорошее настроение после отдыха, но и много красивых фото с живописных и необычных мест этого поселка!
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Фотопрогулка по Кабардинке из Новороссийска
Ближайшие даты:
9
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даты

Что вас ожидает:

  • Набережная Кабардинки
  • Сухогруз Рио
  • Скала Глэмпинг
  • Парк Стекла

Описание

Что вас ожидает: Вы узнаете об истории этого места, насладитесь прекрасными видами небольшого уголка Черноморского побережья, по желанию перекусите в самом необычном месте Кабардинки. И конечно, будет много фото, которые вы увезете с собой на память! Начнём нашу прогулку с небольшого променада по новой части Набережной курорта. Затем отправимся к местному «бермудскому» треугольнику, где вы узнаете, сколько кораблей было выкинуто на берег в этом тысячелетии, посмотрим на последний из них, посетим живописный глэмпинг и запечатлим себя возле ярких арт-объектов на фото. Третья часть нашего путешествия пройдёт в необычном Парке, где много интересных инсталляций, которые так и манят сфотографироваться с ними и возле них! Ведь сама природа Черноморского побережья располагает к отдыху и приятным впечатлениям! Получив эстетическое удовольствие на набережной, отправимся в самый необычный уголок Кабардинки. Готовьтесь, здесь будем восхищаться местными пейзажами и произведениями искусства, сделанными руками человека! По вашему желанию, здесь можно даже поучаствовать в мастер-классе, только скажите нам заранее и мы все устроим!

Ежедневно с 8:30 до 18:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из Новороссийска и обратно
Что не входит
  • Трансфер из соседних населенных пунктов
  • Питание в кафе
  • Вход в Парк стекла — 300 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Завершение: Привезем обратно туда, где забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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