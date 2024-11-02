Вечерние экскурсии Новороссийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Новороссийске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Первая прогулка по Новороссийску
Пешая
93 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4000 за всё до 10 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Пешая
1 отзыв
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
«По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя»
Расписание: 8.00,12.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3500 за человека
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Начало: Новороссийск, ул. Советов, 7
«А виноградники особенно хороши на закате и мы воспользуемся этим, чтобы сделать много красивых фотографий»
Завтра в 09:30
23 янв в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 ноября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Хорошая ознакомительная прогулка по городу. Много интересных фактов, историй. Формат больше подойдет для взрослой аудитории.
  • Л
    Людмила
    29 октября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу компанию (за что отдельное
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    спасибо), у нас то отстанет кто-то, то фотографии хочется сделать прямо здесь и сейчас, а младший любит вопросы задавать. Неожиданно попали на мероприятие, посвященное памяти погибших во время ВОВ воинов, завершившееся возложением венка и цветов к мемориалу. Получилось очень в тему, т. к. далее гид рассказала о боях за Новороссийск, о Малой Земле. По окончании экскурсии по совету Людмилы посетили Крейсер-музей «Михаил Кутузов». Мы все остались очень довольны таким познавательным днем, проведенным в Новороссийске. Данную экскурсию рекомендую к посещению с детьми, никто не устал, всем было интересно.

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  • Р
    Руслан
    30 сентября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Экскурсия очень понравилась. рекомендуем к посещению. знакомство с городом удалось, отличный маршрут, отличный гид, отличная погода. узнали и увидели много интересного, пообщались после того как маршрут закончился. спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Вечерние»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая прогулка по Новороссийску
  2. Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
  3. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Крейсер Михаил Кутузов
  5. Лаго-Наки
  6. Пшадские водопады
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в январе 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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