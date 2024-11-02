2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4000₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
«По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя»
Расписание: 8.00,12.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3500₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Начало: Новороссийск, ул. Советов, 7
«А виноградники особенно хороши на закате и мы воспользуемся этим, чтобы сделать много красивых фотографий»
Завтра в 09:30
23 янв в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 ноября 2024Хорошая ознакомительная прогулка по городу. Много интересных фактов, историй. Формат больше подойдет для взрослой аудитории.
- ЛЛюдмила29 октября 2024Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу компанию (за что отдельное
- РРуслан30 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. рекомендуем к посещению. знакомство с городом удалось, отличный маршрут, отличный гид, отличная погода. узнали и увидели много интересного, пообщались после того как маршрут закончился. спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Вечерние»
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