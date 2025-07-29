Людмила, очень приятный отзывчивый гид. Экскурсия была интересной. Гид подстраивается под группу, старается что бы интересно было всем.

Ю Юлия

Отличная экскурсия для знакомства с городом. Хорошее соотношение показа и рассказа, интересные истории. Очень позитивная экскурсовод. Никогда раньше не получала на экскурсиях подарочки, было приятно и не пришлось покупать сувениры)

Также понравилось то, что можно оплатить за одного человека (обычно ставят цену за группу, что очень неудобно, когда путешествуешь без компании).

Вечерний формат очень удобный, не жарко и можно сосредоточиться на экскурсии.