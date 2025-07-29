Как приятно после знойного дня прогуляться по набережной, вдохнуть свежий морской воздух и послушать истории о городе и его жителях! Именно вечером — когда атмосфера трудовых будней сменяется расслабленным настроением — Новороссийск раскроется перед вами в полной мере. Поговорим об истории основания города-героя, его легендарных памятниках, а также современной жизни.
Описание экскурсии
Мы пройдём по историческому центру города и увидим:
- Колонну «Морская Слава России» — один из символов набережной
- Памятник «Основателям Новороссийска» — узнаем, как город-герой связан с «Новой Россией» и сколько населённых пунктов с таким именем существовало в истории страны
- Панораму морского порта и памятник «Жене моряка» — раскроем значение Новороссийска как города-труженика и крупнейшего порта России
- Памятник-фонтан «Дарующая воду» — единственный в стране памятник, посвящённый пресной питьевой воде
- Площадь Героев и Вечный Огонь — «сердце» города. Здесь я расскажу о героической обороне Новороссийска и подвиге бойцов на Малой Земле
- Памятник губернатору Евгению Волкову — вспомним, как Новороссийск почти 30 лет был центром самой молодой губернии Российской империи
- Памятник Новороссийской Республике — напоминание о революционных событиях 1905 года
- Бюст Евгения Савицкого, дважды Героя Советского Союза — выясним, почему Новороссийск называют «городом лётчиков и моряков»
- Памятник Леониду Брежневу — единственный в России. Вы узнаете, что связывало Новороссийск с бывшим главой государства
в понедельник в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2005 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на ул. Новороссийской Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1965 туристов
Однажды после моей экскурсии один мальчик спросил меня: «Скажите, пожалуйста, если кто-то скажет, что Новороссийск — плохой город, можно ему в лоб дать?» Для меня это было самой высокой наградой. Я
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила, очень приятный отзывчивый гид. Экскурсия была интересной. Гид подстраивается под группу, старается что бы интересно было всем.
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Ю
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Хорошее соотношение показа и рассказа, интересные истории. Очень позитивная экскурсовод. Никогда раньше не получала на экскурсиях подарочки, было приятно и не пришлось покупать сувениры)
Также понравилось то, что можно оплатить за одного человека (обычно ставят цену за группу, что очень неудобно, когда путешествуешь без компании).
Вечерний формат очень удобный, не жарко и можно сосредоточиться на экскурсии.
Также понравилось то, что можно оплатить за одного человека (обычно ставят цену за группу, что очень неудобно, когда путешествуешь без компании).
Вечерний формат очень удобный, не жарко и можно сосредоточиться на экскурсии.
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