Мемориальная композиция «Малая земля» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориальная композиция «Малая земля»» в Новороссийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
140 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 300 за всё до 4 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все вопросы отвечает. Игорь великолепный гид знающий и любищий искренни историю своего города.
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все
  • А
    Алла
    22 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отлично знает историю города и интересно ее рассказывает.
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
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    и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям и изменила экскурсию. Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ. От общения остались самые лучшие впечатления!

    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Такой героический город, Город-Герой Новороссийск! Очень хотелось узнать по больше, посетить памятные места и Игорь предоставил эту возможность. Приятно видеть профессионала в своем деле, отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
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    и вместо МК и прогулки по Набережной экскурсовод отвезла нас на Колодец жизни, землянку Брежнева и Взрыв. Финальной точкой был ансамбль Малая земля с музеем техники под открытым небом. Экскурсия произвела впечатление исключительно положительное. За нами заехали, все показали, подробно рассказали, во всем пошли на встречу. Такой клиентоориентированности в ваших краях я давно не встречала. Это однозначно пятерка.

    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашейГид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • M
    Mikhail
    30 апреля 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Очень круто!!!
    Очень круто!!!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Мемориальная композиция «Малая земля»»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Мемориальная композиция «Малая земля»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 8 200. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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