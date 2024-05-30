1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
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Индивидуальная
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Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
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11 июня в 08:00
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Индивидуальная
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Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
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8 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 мая 2024Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все вопросы отвечает. Игорь великолепный гид знающий и любищий искренни историю своего города.
- ААлла22 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Игорь отлично знает историю города и интересно ее рассказывает.
- ВВера13 мая 2024Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
- ММария13 мая 2024Такой героический город, Город-Герой Новороссийск! Очень хотелось узнать по больше, посетить памятные места и Игорь предоставил эту возможность. Приятно видеть профессионала в своем деле, отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Большое спасибо!
- ННаталия12 мая 2024Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- MMikhail30 апреля 2024Очень круто!!!
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Мемориальная композиция «Малая земля»»
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