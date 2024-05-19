1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
«Легенды и хроники на знаменитой набережной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
«Побываете на новой набережной, оформленной в урбанистическом стиле»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Йога, медитация и нейрографика на мысе Любви в Новороссийске: медитативная экскурсия
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
«Мы встретимся в самом романтичном месте набережной Новороссийска, на мысе Любви»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
«Остановимся в таких симпатичных локациях, как площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк»
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
«Основные городские достопримечательности находятся вдоль набережной»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
«Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе»
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
65005 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«Следом спуститесь на набережную имени адмирала Серебрякова, где вам откроется чудесный вид на Черное море и маленький причал с якорями»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
«Добравшись до посёлка, вы пройдёте по широкой чистой набережной, любуясь зелёными исполинскими холмами»
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья19 мая 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
- ВВера13 мая 2024Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
- ВВера13 мая 2024Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
- ННаталия12 мая 2024Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
- ЮЮлия10 мая 2024Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых мест, прогулка прошла легко и интересно. Обязательно будем рекомендовать друзьям 💞
- ААлевтина8 мая 2024Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
- ИИрина6 мая 2024Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
- ООксана4 мая 2024Фотопрогулка прошла замечательно! Екатерина очень интересно рассказала про виноделие в Абрау-Дюрсо и поведала историю поселка и древние легенды. По цене фотосессии я получила еще и полноценную экскурсию. Трансфер тоже был включён в стоимость. Меня на хорошей машине забрали из Новороссийска.
- MMikhail30 апреля 2024Очень круто!!!
- ААлиса13 марта 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Набережная»
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