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Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района

5
8 отзывов
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Калининский район и его центральная улица Богдана Хмельницкого — это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов.

Начавшая застраиваться в конце 40-х — начале 50-х годов XX века улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города.

Я предлагаю вам прогуляться 👣 по этому роскошному бульвару и узнать больше о самой творческой и креативной улице Новосибирска!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района

Что вы увидите

  • Сухой Лог
  • Улица Богдана Хмельницкого
  • Сквер «Материнский»
  • Сквер «Эдемский сад»
  • Памятники и скульптуры
  • Ледовый дворец спорта «Сибирь»
  • Дворец культуры имени Горького
  • и многое другое
Калининский район и его центральная улица Богдана Хмельницкого – это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов. Начавшая застраиваться в конце 40-х – начале 50-х годов XX века улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы.
Позже, в 80-х, Богдашка стала настоящим полигоном для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украсили улицу и дворы начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим «декором». Добавьте к этому соседствующий с домами парк 🌳 «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении.
Наша прогулка 👣 начнётся от универмага «Калининский» — района, который именуется Сухим Логом. Далее мы проследуем по улице Богдана Хмельницкого, заглядывая в уютные скверики: «Материнский», «Эдемский сад», а также любуясь уникальными для города памятниками и скульптурами.
Мы увидим ледовый дворец спорта «Сибирь», когда-то крупнейший за Уралом, а также красивейший ансамбль Дворца культуры имени Горького и прилегающих к нему домов. Вы услышите историю 📖 уникального клуба «Отдых», появившегося в советские времена и погибшего во времена капиталистические. Мы заглянем в очаровательные дворики, названные именами английской литературной классики, а также полюбуемся храмом Абалацкой иконы Пресвятой Богородицы, считающейся защитницей Сибири. Закончится наша прогулка в самом настоящем сосновом бору, часть которого является одноимённым парком.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ул. Б. Хмельницкого, 1
Место завершения
🏁 По договорённости
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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8 отзывов оставили туристы

Андрей П. проводит ещё 5 экскурсий

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