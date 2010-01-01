Калининский район и его центральная улица Богдана Хмельницкого – это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов. Начавшая застраиваться в конце 40-х – начале 50-х годов XX века улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы.

Позже, в 80-х, Богдашка стала настоящим полигоном для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украсили улицу и дворы начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим «декором». Добавьте к этому соседствующий с домами парк 🌳 «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении.

Наша прогулка 👣 начнётся от универмага «Калининский» — района, который именуется Сухим Логом. Далее мы проследуем по улице Богдана Хмельницкого, заглядывая в уютные скверики: «Материнский», «Эдемский сад», а также любуясь уникальными для города памятниками и скульптурами.

Мы увидим ледовый дворец спорта «Сибирь», когда-то крупнейший за Уралом, а также красивейший ансамбль Дворца культуры имени Горького и прилегающих к нему домов. Вы услышите историю 📖 уникального клуба «Отдых», появившегося в советские времена и погибшего во времена капиталистические. Мы заглянем в очаровательные дворики, названные именами английской литературной классики, а также полюбуемся храмом Абалацкой иконы Пресвятой Богородицы, считающейся защитницей Сибири. Закончится наша прогулка в самом настоящем сосновом бору, часть которого является одноимённым парком.