Дацан — место, наполненное силой и светлой энергией.
Здесь любой человек, независимо от конфессии, может получить совет ламы и приобщиться к древней культуре.
Я стану вашим проводником в этот гармоничный мир: познакомлю с устройством храма и основами учения Будды, расскажу о тибетской медицине и иконографии. А после вы сможете побывать на молебне и попробовать буузы.
Здесь любой человек, независимо от конфессии, может получить совет ламы и приобщиться к древней культуре.
Я стану вашим проводником в этот гармоничный мир: познакомлю с устройством храма и основами учения Будды, расскажу о тибетской медицине и иконографии. А после вы сможете побывать на молебне и попробовать буузы.
Описание экскурсии
Основы буддизма для новичков
Как русский человек, воспитанный в традициях буддизма, я стараюсь объединить в себе восточное и славянское начала, поэтому смогу рассказать вам об этом учении понятно, увлекательно и доступно. В дацане Новосибирска вы коснетесь основ буддизма, узнаете о его течениях и отфильтруете неофициальные данные и стереотипы. А также:
- Рассмотрите дацан снаружи и изнутри: мы поговорим о строении буддийского храма, его отличиях от мечетей и православных церквей, а еще разберемся, почему дацан — это место силы.
- Узнаете о тибетской медицине: я расскажу, как она связана с буддизмом, циклами рождения и смерти. Вы поймете, как физическое здоровье может сочетаться с энергетическим, и, если захотите, сможете посетить тибетского врача.
- Познакомитесь с тибетской иконографией: выясните, кто изображен на иконах-танках дацана, научитесь различать буддийских божеств, узнаете, почему танки пишут на ткани и по какой логике их развешивают по разным сторонам света.
- Побываете на молебне и услышите, как ламы читают священные тексты на тибетском языке.
- А в конце посетите кафе дацана и сможете отведать настоящие бурятские буузы
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит открывать город с неожиданных сторон, увлекается восточной культурой и стремится к внутренней гармонии.
Организационные детали
- Вход в дацан бесплатный, но не возбраняется оставить пожертвования и отблагодарить священнослужителей
- Дополнительно оплачивается: такси до дацана и еда в местном кафе с блюдами бурятской кухни
- Расписание молебнов может меняться — уточняйте заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Речной вокзал, около бизнес центра Река, в сторону Академгородка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 49 туристов
Привет, меня зовут Юля. Моё увлечение — оздоровительный туризм в сочетании с эксклюзивными впечатлениями внутри мегаполиса. Я люблю творить в движении на открытом воздухе и на природе. А также бывать в местах «силы и положительной энергетики». Это способ быть в ресурсе:) Мои экскурсии — это уникальное сочетание впечатлений и оздоровительного компонента: духовного, физического или ментального.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одна из самых интересных экскурсий в городе. Юлия выдаёт много информации, может ответить на любой вопрос. Приятна и сама встреча с Ламой, после которой открываются ответы на важные вопросы. Юлия очень интересная собеседница. Экскурсию однозначно рекомендую!
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Посещение дацана в Новосибирске стало для нас с супругой настоящим открытием — и во многом благодаря гиду Юлии.
Мы уже немного знакомы с буддизмом, но искали возможность не просто узнать что‑то
Мы уже немного знакомы с буддизмом, но искали возможность не просто узнать что‑то
Юлия
Ответ организатора:
Мне самой было очень интересно с ребятами, подготовлены и без преуменьшения разбираются в теме. Поэтому сама узнала много нового и отвечая на из вопросы расширила сама свои знания. Спасибо, что выбрали меня. Всех благ
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Были на экскурсии 3.11.25 с мамой (70 лет) и сыном (17 лет). Юлия рассказывала так, что всем было интересно. Насыщенная экскурсия, интересные сравнения, много деталей и нюансов и вкусные бузы в конце.
Рекомендую всем, кто интересуется мировыми религиями и, в частности, буддизмом.
Рекомендую всем, кто интересуется мировыми религиями и, в частности, буддизмом.
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С
Отличная экскурсия. Подойдёт для любого возраста и уровня знаний. Легко,доступно и очень понятно! Запомню на всю жизнь. С удовольствием воспользуюсь ещё услугами этого гида. Большое всем спасибо
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А
Эта экскурсия отлично подойдёт ценителям буддизма, особенно тем, кто уже в курсе основных аспектов. Очень много чего можно обсудить и порассуждать, что в целом довольно философское занятия, экшена и море впечатлений тут ждать не стоит. Спокойная очередь размеренная экскурсия в формате обсуждения.
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О
Благодарна Юлии за ее мобильность и готовность менять планы в последний момент! Экскурсия прошла интересно и насыщенно - информации очень много, но она хорошо структурирована, подается живым языком, поэтому хорошо запоминается и откладывается. Поездку в дацан рекомендую однозначно - это уже сейчас уникальное по энергетике место, а со временем будет еще лучше. Благодарна Юлии за бережное погружение в мир буддизма!
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