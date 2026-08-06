Дацан — место, наполненное силой и светлой энергией. Здесь любой человек, независимо от конфессии, может получить совет ламы и приобщиться к древней культуре. Я стану вашим проводником в этот гармоничный мир: познакомлю с устройством храма и основами учения Будды, расскажу о тибетской медицине и иконографии. А после вы сможете побывать на молебне и попробовать буузы.

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Описание экскурсии

Основы буддизма для новичков

Как русский человек, воспитанный в традициях буддизма, я стараюсь объединить в себе восточное и славянское начала, поэтому смогу рассказать вам об этом учении понятно, увлекательно и доступно. В дацане Новосибирска вы коснетесь основ буддизма, узнаете о его течениях и отфильтруете неофициальные данные и стереотипы. А также:

Рассмотрите дацан снаружи и изнутри: мы поговорим о строении буддийского храма, его отличиях от мечетей и православных церквей, а еще разберемся, почему дацан — это место силы.

Узнаете о тибетской медицине: я расскажу, как она связана с буддизмом, циклами рождения и смерти. Вы поймете, как физическое здоровье может сочетаться с энергетическим, и, если захотите, сможете посетить тибетского врача.

Познакомитесь с тибетской иконографией: выясните, кто изображен на иконах-танках дацана, научитесь различать буддийских божеств, узнаете, почему танки пишут на ткани и по какой логике их развешивают по разным сторонам света.

Побываете на молебне и услышите, как ламы читают священные тексты на тибетском языке.

А в конце посетите кафе дацана и сможете отведать настоящие бурятские буузы

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит открывать город с неожиданных сторон, увлекается восточной культурой и стремится к внутренней гармонии.

Организационные детали