Когда: Вторник с 9.00 до 21.00 в любое времяЧетверг с 17.00 до 21.00 в любое времяСуббота с 9.00 до 17.00 в любое времяВоскресение с 9.00 до 21.00 в любое время

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала