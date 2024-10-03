Экскурсия «Купеческие тайны Новосибирска» - это возможность по-новому взглянуть на историю города, узнать много интересного и получить незабываемые впечатления! Отправимся в увлекательное путешествие в прошлое вместе!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииДобро пожаловать на уникальную экскурсию по историческим местам купеческого Ново-Николаевска (ныне Новосибирска) Здесь вы окунетесь в атмосферу старинных улиц и зданий. Я расскажу вам о том, кем были первые деловые люди Ново-Николаевска, какие богатства купцы накопили и как они влияли на развитие города. Мы погрузимся в атмосферу Новосибирска конца XIX начала XX века, откроем для себя захватывающие истории богатых купцов, которые внесли значительный вклад в развитие города. Мы посмотрим на историю города и ответим на вопросы:
- Какой национальности были первые деловые люди Ново-Николаевска?
- Что общего между Новосибирском и Чикаго?
- Как кутили первые богачи Сибири и какими причудами славились? Во время прогулки по улочкам старого города, вы увидите уникальные экспонаты, связанные с торговлей и ремеслами тех времен. Вы услышите легенды и предания о том, как купцы создавали свои империи, и о том, что их ждало после революции 1917 года. Экскурсия «Купеческие тайны Новосибирска» - это возможность по-новому взглянуть на историю города, узнать много интересного и получить незабываемые впечатления! Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие в прошлое и открыть для себя новые грани истории Новосибирска!
Вторник с 9.00 до 21.00 в любое времяЧетверг с 17.00 до 21.00 в любое времяСуббота с 9.00 до 17.00 в любое времяВоскресение с 9.00 до 21.00 в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр кукол
- Театр Красный факел
- Гимназия №3
- Гостиница «Метрополь»
- Доходный Дом Иконниковой
- Дом Купца Крюкова
- Дом Купца Кагана
- Собор Александра Невского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, 37
Завершение: Ул. Советская, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник с 9.00 до 21.00 в любое времяЧетверг с 17.00 до 21.00 в любое времяСуббота с 9.00 до 17.00 в любое времяВоскресение с 9.00 до 21.00 в любое время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Добрый день! Большое спасибо
- Что выбрали мою экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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