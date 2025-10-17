Академгородок в Новосибирске - это уникальное место, где научные достижения переплетаются с культурными традициями. Прогуливаясь по его улицам, можно увидеть современные мосты, здания академий и университетов, а также насладиться спокойствием сосновых лесов. Здесь каждый найдёт что-то интересное: от историй о знаменитых учёных до легендарных местных клубов. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с научным и культурным наследием Сибири

Описание экскурсии

Интересности в окрестностях

По пути в Академгородок поговорим о том, как наши соотечественники в сложных условиях — климатических, географических и хронологических — создали важнейшие архитектурные символы Сибири и России в целом. Вы увидите:

Самый новый и современный мост Новосибирска, взмывающий красной аркой над Обью

Здание Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина

Новосибирскую ГЭС, оказавшую колоссальное влияние на научный потенциал города

Самые примечательные достопримечательности

Академгородок лежит в административных границах Новосибирска, но здесь течёт совершенно иная по энергетике жизнь, далёкая от суеты большого города. Чтобы вы в полной мере прониклись особым характером этого места, я покажу вам:

Уникальные здания Технопарка и Биотехнопарка

Самую умную улицу в мире

Старый и новый корпуса Новосибирского государственного университета

Фонтан на сибирском Арбате

Лавочку-шпаргалку

Легендарный клуб «Под интегралом»

И расскажу:

Как корабли преодолевают разницу в 20 метров между рекой и морем

Чем отличается ТЦ от ВЦ

Что общего у Архимеда, лабораторной мыши и Михаила Зуева

Кто такие ФМыШата

Чем прославился клуб «Под интегралом»

Организационные детали

Дополнительно и по желанию оплачиваются посещения музеев: