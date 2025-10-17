Академгородок в Новосибирске - это уникальное место, где научные достижения переплетаются с культурными традициями.
Прогуливаясь по его улицам, можно увидеть современные мосты, здания академий и университетов, а также насладиться спокойствием сосновых лесов. Здесь каждый найдёт что-то интересное: от историй о знаменитых учёных до легендарных местных клубов. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с научным и культурным наследием Сибири
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть современный мост над Обью
- 🏛 Посетить здания академий и университетов
- 🌲 Прогуляться по сосновым лесам
- 🎓 Узнать о научных достижениях
- 🎶 Окунуться в культурную атмосферу
Что можно увидеть
- Самый новый и современный мост Новосибирска
- Здание Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина
- Новосибирская ГЭС
- Технопарк и Биотехнопарк
- Новосибирский государственный университет
- Фонтан на сибирском Арбате
- Лавочка-шпаргалка
- Клуб «Под интегралом»
Описание экскурсии
Интересности в окрестностях
По пути в Академгородок поговорим о том, как наши соотечественники в сложных условиях — климатических, географических и хронологических — создали важнейшие архитектурные символы Сибири и России в целом. Вы увидите:
- Самый новый и современный мост Новосибирска, взмывающий красной аркой над Обью
- Здание Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина
- Новосибирскую ГЭС, оказавшую колоссальное влияние на научный потенциал города
Самые примечательные достопримечательности
Академгородок лежит в административных границах Новосибирска, но здесь течёт совершенно иная по энергетике жизнь, далёкая от суеты большого города. Чтобы вы в полной мере прониклись особым характером этого места, я покажу вам:
- Уникальные здания Технопарка и Биотехнопарка
- Самую умную улицу в мире
- Старый и новый корпуса Новосибирского государственного университета
- Фонтан на сибирском Арбате
- Лавочку-шпаргалку
- Легендарный клуб «Под интегралом»
И расскажу:
- Как корабли преодолевают разницу в 20 метров между рекой и морем
- Чем отличается ТЦ от ВЦ
- Что общего у Архимеда, лабораторной мыши и Михаила Зуева
- Кто такие ФМыШата
- Чем прославился клуб «Под интегралом»
Организационные детали
Дополнительно и по желанию оплачиваются посещения музеев:
- Музей геологии: аудиогид — 200–300 ₽, услуги местного экскурсовода — 1200 ₽, пн–пт
- Музей железнодорожной техники: билет для взрослого — 200 ₽, билет для детей, студентов, пенсионеров — 100 ₽, услуги местного экскурсовода — 550 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Новосибирска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 1272 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий. Имею аттестацию экскурсовода (гида) по 3 муниципальным образованиям Новосибирской области. Также имею профильное образование по специальности Туризм и гостеприимство. Я родился, вырос и живу в Новосибирске, поэтому как никто другой я знаю и люблю свой город, его ритм, энергетику и людей. С радостью поделюсь своей любовью с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Глеб
18 окт 2025
Дмитрию спасибо за отличную экскурсию и интересный рассказ! Академгородок очень понравился, время за разговорами пролетело незаметно. Дмитрий прекрасно владеет информацией, хорошо ее подает, могу порекомендовать его не только как гида по Академгородку, но и по самому Новосибирску.
Н
Наталья
7 июл 2025
Всё отлично! Спасибо Дмитрию!
М
Марина
24 июн 2025
Давно хотела побывать в Академгородке и вот мечта сбылась. Дмитрий - очень хороший рассказчик. Было интересно и весело, с юмором. Узнали много нового. Подвела только погода. Не смогли в полной мере полюбоваться Обским морем из-за сильного дождя.
А
Алексей
16 апр 2025
Очень хорошая поездка, охватывающая оба берега. Четкое последовательное повествование. Размеренный ритм экскурсии. Кроме того, есть личное понимание организации деятельности Академгородка Дмитрием.
Входит в следующие категории Новосибирска
