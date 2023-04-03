Экскурсия по Заельцовскому кладбищу: удивительные открытия и неожиданные истории
Заельцовское кладбище – главный некрополь Новосибирска. На этой прогулке вы узнаете о судьбах людей, живших в городе и оставивших свой след в его истории.
Познакомитесь с традициями и символикой увековечения памяти умерших, удивитесь совершенно неожиданным открытиям, связавшим Новосибирск с тем, что принято считать российским культурным кодом.
Познакомитесь с традициями и символикой увековечения памяти умерших, удивитесь совершенно неожиданным открытиям, связавшим Новосибирск с тем, что принято считать российским культурным кодом.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Могилы В. Булгаковой-Карум, Н. Тихомирова, Я. Дягилевой, А. Козачинского, Ю. Магалифа
- Кенотаф Т. Снежиной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
История людей, оставившие вклад в истории городаПриглашаем вас на экскурсию в Заельцовское кладбище. Здесь похоронены люди, жившие в городе и оставившие свой след в его истории, а также в истории всей страны. Архитектор Борис Гордеев, Инженер-строитель железнодорожного моста Николай Тихомиров, ссыльная сестра писателя Михаила Булгакова, Варвара, эвакуированный писатель Александр Козачинский и детский писатель Юрий Магалиф. А ещё Геннадий Заволокин, Янка Дягилева и Татьяна Снежина.
Важно знать:
- Экскурсию проводит специалист-исследователь Лидия, её график работы не совпадает с календарём других гидов, возможность проведения нужно уточнять индивидуально!
- Экскурсия проводится при соответствующих погодных условиях – после больших дождей её проведение будет затруднительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер
- Обед
- Место начала и завершения?
- Заельцовское кладбище, южный вход
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Участникам экскурсии необходимо иметь непромокаемую обувь и одежду по сезону
- А также желательно (в весенне-летний сезон) иметь средства противоклещевой обработки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Выездные
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии