Мы проведём вас по самым знаковым местам, расскажем увлекательные истории о прошлом и настоящем Новосибирска, оживим перед вами его богатую культуру и традиции. Вы услышите забавные городские легенды, байки о знаменитых жителях. И откроете для себя Новосибирск с новой, неожиданной стороны.
Описание экскурсии
- Начнём в Театральном сквере и на площади Ленина, эпицентре культурной жизни Новосибирска
- Отправимся в путь по Красному проспекту, главной артерии города, через сквер жертв Гражданской войны, место памяти и истории
- Наш путь пролегает через сквер студенческих отрядов, символ молодости и энергии
- А затем — по улице Серебренниковской, переходящей в Коммунистическую, которая наполнена архитектурными шедеврами
- Продолжим путешествие по Красному проспекту — вдоль аллеи Покрышкина к площади Свердлова и скверу Крячкова
- Подойдём к зданию Сибревкома — свидетелю эпохи. И к памятнику светофору, забавному символу городской жизни
- Завершим прогулку в парке «Городское начало» и на Михайловской Набережной, откуда открываются виды на Обь
И конечно, вы узнаете
- кто стоял у истоков Новосибирска и какие невероятные усилия они приложили, чтобы создать это уникальное место
- кто жил и творил в городе — и оставил здесь яркий след
- чем живёт Новосибирск сегодня, какие события формируют его настоящее и будущее
И не только!
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
в среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 5994 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо Александру за проведенную экскурсию. Много интересного узнали того, что не прочитали из других источников. Отличная подача материала и маршрут не обременителен. Гида рекомендую.
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