Всего за два часа новогодней пешеходной экскурсии Новосибирск откроется перед вами в своём праздничном очаровании. Укрытый снегом и сверкающий огнями гирлянд, этот город таит в себе множество зимних секретов.
Прогуливаясь по
Прогуливаясь по
Описание экскурсииОсобенное знакомство с городом Подарите себе самое необычное новогоднее знакомство с городом в компании известного краеведа. Когда фасады зданий озарены праздничной иллюминацией, а на улицах лежит пушистый снег, Новосибирск раскрывает свою скрытую красоту. Вам откроются удивительные истории, стоящие за каждым зданием и памятником в историческом центре, которые заставят увидеть город в новогоднем волшебстве совершенно по-другому. Сокровища в праздничных огнях На экскурсии вы увидите старинный храм-ровесник города в ореоле зимнего величия, знаменитые авангардные здания, чьи строгие линии смягчает снег, и самый элитный жилой дом, чьи окна сияют праздничным светом. Вас поразит грандиозный силуэт крупнейшего в России театра в новогоднем сиянии. Гид раскроет множество секретов, которые сложно заметить самому, — например, как огни подсвечивают едва заметную деталь на историческом фасаде. Маршрут новогодних открытий Авторский маршрут пролегает по главной улице города — величественному Красному проспекту, украшенному к празднику. По вашему желанию мы можем свернуть в тихие, заснеженные дворики центра, где царит особая атмосфера, или зайти согреться в уютную кофейню (оплачивается отдельно).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Собор Александра Невского
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКрасный проспект - сердце Новосибирска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Путешествие в Егорьевское, где можно узнать о золотодобыче и попробовать намыть золото. Прекрасные виды и исторические факты ждут вас
Завтра в 10:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 20 чел.