Прогуливаясь по читать дальше нарядному Красному проспекту, вы познакомитесь с удивительными достопримечательностями, чья история становится особенно тёплой и волшебной в это время года.



Вы увидите, как арт-объекты и главные символы города преображаются в свете праздничной иллюминации, и тщательно изучите не только центральные улицы, но и их уютные, заснеженные уголки. Всего за два часа новогодней пешеходной экскурсии Новосибирск откроется перед вами в своём праздничном очаровании. Укрытый снегом и сверкающий огнями гирлянд, этот город таит в себе множество зимних секретов.Прогуливаясь по

Описание экскурсии Особенное знакомство с городом Подарите себе самое необычное новогоднее знакомство с городом в компании известного краеведа. Когда фасады зданий озарены праздничной иллюминацией, а на улицах лежит пушистый снег, Новосибирск раскрывает свою скрытую красоту. Вам откроются удивительные истории, стоящие за каждым зданием и памятником в историческом центре, которые заставят увидеть город в новогоднем волшебстве совершенно по-другому. Сокровища в праздничных огнях На экскурсии вы увидите старинный храм-ровесник города в ореоле зимнего величия, знаменитые авангардные здания, чьи строгие линии смягчает снег, и самый элитный жилой дом, чьи окна сияют праздничным светом. Вас поразит грандиозный силуэт крупнейшего в России театра в новогоднем сиянии. Гид раскроет множество секретов, которые сложно заметить самому, — например, как огни подсвечивают едва заметную деталь на историческом фасаде. Маршрут новогодних открытий Авторский маршрут пролегает по главной улице города — величественному Красному проспекту, украшенному к празднику. По вашему желанию мы можем свернуть в тихие, заснеженные дворики центра, где царит особая атмосфера, или зайти согреться в уютную кофейню (оплачивается отдельно).

