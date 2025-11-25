Устроим свою магию утра в ресторане в самом сердце города.
Закажем омлет с сёмгой, пышущие жаром сырники или сытную кашу — и с аппетитом обсудим культуру, кухню и историю самого молодого города-миллионника страны.
Описание экскурсии
За неспешным завтраком вы узнаете:
- что из себя представляет загадочная сибирская кухня
- каким был ресторанный бизнес в дореволюционном Новосибирске
- что было на территории нашей области до покорения Ермаком Сибири
- какие истории хранят символы города
- что особенного в Новосибирске и чем он живёт сейчас
А после трапезы — небольшие подарки, сделанные на местном производстве.
Организационные детали
- В стоимость включён ваучер на 1000 ₽ на оплату завтрака. Доплата за заказ блюд на сумму свыше 1000 ₽ — на ваше усмотрение
- Интересно будет путешественникам и местным жителям без оглядки на возраст
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 476 туристов
Мой девиз: никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ! Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при этом о
