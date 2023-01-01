Из Новосибирска в Сузун: о монетном деле в Сибири!

Софья К.
Софья К. – Гид из Новосибирска
По дороге в Сузун экскурсовод расскажет Вам об удивительном месте, где мы сегодня окажемся.

Мы познакомимся с историей 📖 монетного дела в Сибири.

Узнаем много нового и неожиданного о том, как этот процесс происходил.

В Сузуне побываем в музее, где представлены макеты оборудования и другие экспонаты.

Даже если Вы очень далеки от любви и внимания к технике, наш тур позволит Вам научиться ею любоваться и, возможно, восхищаться.

Это рассказ о величии человека и его разума, поставленного на службу человечеству.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 22 500 ₽ за экскурсию

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Из Новосибирска в Сузун: о монетном деле в Сибири!

Что вы увидите

  • поселок Сузун
  • главные достопримечательности Сузуна
  • целый музейный комплекс: 3 музея
  • старинное гидротехническое сооружение с каскадом и мини-водопадом
  • храм
  • живописная природа

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию ⛳ с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • экскурсионное сопровождение по дороге туда
    • транспортная доставка туда-обратно
    • посещение музейного комплекса
    • обед в Сузуне в кафе
    Что не входит
    • сувенирная продукция
    • дополнительное питание по дороге туда-обратно
    Начало и место завершения
    🚩 Новосибирск, Красный Проспект 32

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Софья К.
    Софья К.
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