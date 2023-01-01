Что вы увидите
- поселок Сузун
- главные достопримечательности Сузуна
- целый музейный комплекс: 3 музея
- старинное гидротехническое сооружение с каскадом и мини-водопадом
- храм
- живописная природа
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию ⛳ с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
Что входит
- экскурсионное сопровождение по дороге туда
- транспортная доставка туда-обратно
- посещение музейного комплекса
- обед в Сузуне в кафе
Что не входит
- сувенирная продукция
- дополнительное питание по дороге туда-обратно
Начало и место завершения
🚩 Новосибирск, Красный Проспект 32
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Софья К.
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Софья К. проводит ещё 1 экскурсию
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