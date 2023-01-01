Софья К. – Гид из Новосибирска

По дороге в Сузун экскурсовод расскажет Вам об удивительном месте, где мы сегодня окажемся.



Мы познакомимся с историей 📖 монетного дела в Сибири.



Узнаем много нового и неожиданного о том, как этот процесс происходил.



В Сузуне побываем в музее, где представлены макеты оборудования и другие экспонаты.



Даже если Вы очень далеки от любви и внимания к технике, наш тур позволит Вам научиться ею любоваться и, возможно, восхищаться.



Это рассказ о величии человека и его разума, поставленного на службу человечеству.