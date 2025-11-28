Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по гончарному ремеслу.
В нашей уютной студии вы изучите основные техники работы с глиной, погрузитесь в творчество и пообщаетесь с единомышленниками.
Под руководством опытного мастера создадите на гончарном круге уникальные изделия и после обжига унесёте с собой не только их, но и самые тёплые воспоминания.
Описание мастер-класса
- Мастер-класс по лепке за гончарным кругом изделия по вашей задумке или выбор похожего изделия из каталога студии
- Роспись изделия ангобами
- Вручение готового изделия после обжига и конечной обработки мастером
Во время- мастер-класса:
- расскажем про основные особенности работы с глиной
- продумаем концепцию изделия до мельчайших деталей
Здесь никто не спешит и не ставит оценок — важен сам процесс, хорошая компания и тёплые воспоминания от работы.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- С вами будет опытный мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большевистской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Новосибирске
Наша студия — это пространство для творчества, радости, вдохновения и реализации своих идей! Лепка из глины, живопись, мастер-классы для детей и взрослых — выбирайте то, что откликается именно вам. Каждая встреча — это отдых от суеты, новые впечатления и возможность создать что-то своими руками.