Найдено 5 экскурсий в категории « Мастер-классы для взрослых » в Новосибирске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 2 часа Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала Начало: В районе метро Площадь Ленина 6 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа О Новосибирске со вкусом Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром Начало: У метро Площадь Ленина 19 499 ₽ за всё до 3 чел. Индивидуальная 2.5 часа Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено) Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска Начало: В районе метро Ленина от 12 500 ₽ за всё до 5 чел. Мини-группа 2.5 часа Мастер-класс по рисованию акриловыми красками Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа) Начало: Недалеко от метро «Красный проспект» Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30 2 600 ₽ за человека Мини-группа 1 час Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби Начало: На улице Урицкого Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30 3 000 ₽ за человека Другие экскурсии Новосибирска

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Мастер-классы для взрослых»

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