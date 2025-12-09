Индивидуальная
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: У метро «Заельцовская»
11 янв в 21:00
12 янв в 15:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Пройти по самому приключенческому маршруту города и услышать его курьезные секреты
Начало: В районе площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
4720 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в буддийский дацан Новосибирска
Отыскать уголок Тибета в столице Сибири, познакомиться с древним учением и попробовать буузы
Начало: В районе остановки Институт Гидроцветмет
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
7700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
О Новосибирске со вкусом
Погрузитесь в историю и гастрономию Новосибирска. Прогулка по достопримечательностям и мастер-класс с шеф-поваром сделают ваш день незабываемым
Начало: У метро Площадь Ленина
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
19 499 ₽ за всё до 3 чел.
