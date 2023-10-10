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компетентный, образованный, в меру юморной человек. Очень рада нашему знакомству. Мы приготовили 2 пирога: ржано-пшеничный один с рыбой,второй - со свининой, блины, пельмени сибирские. Очень вкусно!!! Для мастер класса все было заранее подготовлено, все подсчитано точно и по граммам. Так приятно, что тебя ждут. Рекомендую всем посетить его урок. Я под большим впечатлением. Вернувшись в Новосибирск, обязательно возьму новый урок. Благодарю вас Константин за знания и обратную связь. Успехов и новых познаний в мире кулинарии. С уважением, Диана. г. Уфа