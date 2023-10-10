1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено)
Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска
Начало: В районе метро Ленина
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 12 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана10 октября 2023Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение. Очень
- ДДенис9 октября 2023Отлично! Компетентен, общителен, профессионал! Подготовка хорошая! Всем рекомендую!
- РРоман23 июля 2023Познавательный мастер класс для тех кто увлекается кулинарией. Лично я подчерпнул для себя несколько полезных советов от шефа по приготовлению сибирских блюд, отлично провёл время в интересной беседе.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Активности»
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