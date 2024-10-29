Мастер-классы для детей – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Новосибирске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная экскурсия + мастер-класс «Звезда Сибири»
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия + мастер-класс «Звезда Сибири»
Увидеть места, без которых нельзя представить город, и сделать сувенир своими руками
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 09:00 и 12:00
29 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
2 000 за человека
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Завтра в 17:00
2 ноя в 13:00
2 600 за человека
Глиняные чудеса: мастер-класс по керамике в Новосибирске
2.5 часа
Индивидуальная
Глиняные чудеса: мастер-класс по керамике в Новосибирске
Почувствовать себя творцом и в дружеской обстановке создать своё изделие
Начало: На ул. Плахотного
28 окт в 11:00
29 окт в 11:00
2 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Мастер-классы для детей»

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  1. Обзорная экскурсия + мастер-класс «Звезда Сибири»
  2. Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
  3. Глиняные чудеса: мастер-класс по керамике в Новосибирске
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Красный Проспект
  6. Стоквартирный дом
  7. Академгородок
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в октябре 2024
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