1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия + мастер-класс «Звезда Сибири»
Увидеть места, без которых нельзя представить город, и сделать сувенир своими руками
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 09:00 и 12:00
29 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
2 000₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Завтра в 17:00
2 ноя в 13:00
2 600₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Глиняные чудеса: мастер-класс по керамике в Новосибирске
Почувствовать себя творцом и в дружеской обстановке создать своё изделие
Начало: На ул. Плахотного
28 окт в 11:00
29 окт в 11:00
2 200₽ за человека
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