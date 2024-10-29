Найдено 3 экскурсии в категории « Мастер-классы для детей » в Новосибирске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Мини-группа до 4 чел. Обзорная экскурсия + мастер-класс «Звезда Сибири» Увидеть места, без которых нельзя представить город, и сделать сувенир своими руками Начало: У метро «Площадь Ленина» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 09:00 и 12:00 2 000 ₽ за человека 2.5 часа Мини-группа до 7 чел. Мастер-класс по рисованию акриловыми красками Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа) Начало: Недалеко от метро «Красный проспект» Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30 2 600 ₽ за человека 2.5 часа Индивидуальная Глиняные чудеса: мастер-класс по керамике в Новосибирске Почувствовать себя творцом и в дружеской обстановке создать своё изделие Начало: На ул. Плахотного 2 200 ₽ за человека Другие экскурсии Новосибирска

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