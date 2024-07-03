Экскурсии выходного дня в Новосибирске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Новосибирске, цены от 4 270 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
178 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
66 отзывов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
6 июля в 10:00
7 июля в 08:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июля 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Проехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек с прекрасной грамотной речью. Сама
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    экскурсия охватила много мест в городе. Дмитрий прислушался к нашим пожеланиям и показал все знаковые места. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с кондиционером, в 30-градусную жару это было очень кстати. За день до экскурсии Дмитрий позвонил и мы договорились о месте, где он нас заберет. Сама экскурсия содержательная, но не скучная. Дмитрий сыпал именами, названиями и датами очень легко. Отвечал на все наши вопросы. Я очень рада, что мы заказали именно эту экускурсию. Для первого знакомства с городом она очень подходит. Советую!!!

    Проехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек сПроехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек с
  • С
    Сергей
    1 июля 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Дмитрий провел отличную экскурсию, для первого знакомства с городом - оптимальный вариант, Дмитрий - интересный рассказчик, ответил на все вопросы.
  • В
    Венера
    1 июля 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Очень понравилась экскурсия по Новосибирску, которую проводил Дмитрий. Он - профессионал своего дела, очень интеллигентный и образованный человек. Мы с мужем с большим удовольствием познакомились с городом. Всем советую!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    В Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовала программой. Выбрали и не
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    пожалели! Проводил экскурсию Виктор, он же и водитель авто. С погодой повезло, было солнечно и тепло, ничто не помешало любоваться наукоградами. Виктор замечательный рассказчик, много интересных фактов, но без лишней воды. Отвечал на все наши вопросы, которых было не мало. Огромное ему спасибо!

    В Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовалаВ Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовалаВ Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовала
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Замечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатления
    Замечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатленияЗамечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатленияЗамечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатления
  • В
    Виталий
    13 июня 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Великолепно!
  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Выражаем благодарность Наталье за интересный, познавательный рассказ. Информации много, материал объёмный, но всё очень доступно для восприятия. Спасибо!
  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
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    чистая, комфортная. Наталья и Ара очень вежливые, приятные люди. Не жалеющие своего времени и положительных эмоций. Я очень благодарна за их труд. Эта прогулка, это знакомство обогатило наше короткое посещение Новосибирска, оно состоялось благодаря этим людям!

    Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный
  • Д
    Дамира
    11 января 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Понравилась подача информации, а самое главное было легко ориентироваться в получаемой информации. Наталья отличный эксперт по «Богдашке»)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Красный проспект - сердце Новосибирска
  2. «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
  3. Большая прогулка по Академгородку
  4. "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. ГЭС
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 270 до 9 334. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год на выходные, 301 ⭐ отзыв, цены от 4270₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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