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экскурсия охватила много мест в городе. Дмитрий прислушался к нашим пожеланиям и показал все знаковые места. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с кондиционером, в 30-градусную жару это было очень кстати. За день до экскурсии Дмитрий позвонил и мы договорились о месте, где он нас заберет. Сама экскурсия содержательная, но не скучная. Дмитрий сыпал именами, названиями и датами очень легко. Отвечал на все наши вопросы. Я очень рада, что мы заказали именно эту экускурсию. Для первого знакомства с городом она очень подходит. Советую!!!