1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
6 июля в 10:00
7 июля в 08:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июля 2024Проехали с экскурсией по Новосибирску 30.06.2024. Дмитрий как экскурсовод выше всяких похвал!!! Эрудированный, культурный человек с прекрасной грамотной речью. Сама
- ССергей1 июля 2024Дмитрий провел отличную экскурсию, для первого знакомства с городом - оптимальный вариант, Дмитрий - интересный рассказчик, ответил на все вопросы.
- ВВенера1 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Новосибирску, которую проводил Дмитрий. Он - профессионал своего дела, очень интеллигентный и образованный человек. Мы с мужем с большим удовольствием познакомились с городом. Всем советую!
- ННаталья16 июня 2024В Новосибирске были чуть больше суток, решили, что город посмотрим сами, а вот данная экскурсия заинтересовала программой. Выбрали и не
- ООльга13 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо нашему ГИДу Виктору, за подаренные знания и впечатления
- ВВиталий13 июня 2024Великолепно!
- ЕЕлена12 июня 2024Выражаем благодарность Наталье за интересный, познавательный рассказ. Информации много, материал объёмный, но всё очень доступно для восприятия. Спасибо!
- ККсения20 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ААнна3 мая 2024Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
- ДДамира11 января 2024Понравилась подача информации, а самое главное было легко ориентироваться в получаемой информации. Наталья отличный эксперт по «Богдашке»)
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На выходные»
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