1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено)
Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска
Начало: В районе метро Ленина
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 12 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ВВиталий19 мая 2024Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
- ЕЕлена19 мая 2024Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала - интересно и ненапряжно!)
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ООльга18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
- ЮЮлия17 мая 2024Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
- ЛЛия11 мая 2024Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию. Обязательно в следующий раз снова встретимся чтобы пройти по другому маршруту. Прекрасный человек и рассказчик.
- ККсения30 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию о том, как строился оперный театр. Благодаря ей мы нашли родственника, которого не могли найти с 1938 года, но гид Игорь помог нам открыть эту тайну. Мы очень ему благодарны.
- ААлександр28 апреля 2024Великолепный экскурсовод, любящий историю своего родного города. Харизматичное повествование в ярких рассказах о людях и событиях! Такие экскурсоводы попадаются очень редко,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Ночные»
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