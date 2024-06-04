Ночные прогулки и экскурсии Новосибирска

Найдено 14 экскурсий в категории «Ночные» в Новосибирске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 2 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Готовим по-сибирски
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000 за человека
Первомайка: криминал и железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500 за всё до 4 чел.
Тайны Еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000 за всё до 6 чел.
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено)
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено)
Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска
Начало: В районе метро Ленина
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 12 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
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    то вам требуется некоторая инициативность в тех объектах, которые вы хотите посмотреть. Тогда, если вы сформулировали ваши пожелания по экскурсии, ее содержанию, она пройдет для вас очень познавательно. Продолжительность хорошая, можно все увидеть, и не сильно устать.

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
    Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала - интересно и ненапряжно!)
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    Узнали много нового о городе, о людях, об истории. Прошлись по всему центру и поняли, куда хотим еще сходить. Игорь интересный собеседник, очень грамотная речь, сам по себе очень положительный и вежливый человек. С ним не хотелось расставаться! Еще раз спасибо! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!

    Добрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материалаДобрый день! Новосибирск нам очень понравился. И во многом благодаря нашему гиду Игорю! Великолепная подача материала
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
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    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
  • Л
    Лия
    11 мая 2024
    Тайны Еврейского квартала
    Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию. Обязательно в следующий раз снова встретимся чтобы пройти по другому маршруту. Прекрасный человек и рассказчик.
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
    Спасибо большое за экскурсию о том, как строился оперный театр. Благодаря ей мы нашли родственника, которого не могли найти с 1938 года, но гид Игорь помог нам открыть эту тайну. Мы очень ему благодарны.
  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
    Великолепный экскурсовод, любящий историю своего родного города. Харизматичное повествование в ярких рассказах о людях и событиях! Такие экскурсоводы попадаются очень редко,
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    и после таких экскурсий лишь усиливается желание еще больше прочувствовать и узнать о самом городе и ее людях прошлого и настоящего.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
  2. Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
  3. Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
  4. Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
  5. Готовим по-сибирски
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
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