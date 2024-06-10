Приглашаем на нескучный мастер-класс по приготовлению коктейлей! На нём не будет нудных лекций и сухих дат.
Вас ждут весёлые истории из жизни барменов, алкогольные лайфхаки и потрясающие напитки, сделанные вашими руками. А ещё приятные бонусы: велком дринк с нашей фирменной настойкой, кальян, сырная тарелка и попкорн.
Вас ждут весёлые истории из жизни барменов, алкогольные лайфхаки и потрясающие напитки, сделанные вашими руками. А ещё приятные бонусы: велком дринк с нашей фирменной настойкой, кальян, сырная тарелка и попкорн.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мы угостим вас приветственными шотами с фирменной настойкой от заведения, кальяном и закусками: сырной тарелкой и попкорном. Познакомимся и приступим к мастер-классу! Шаг за шагом вы приготовите три разных вида коктейлей — мы с вами совместно выберем их заранее. Вы будете не просто наблюдать за виртуозными действиями бармена, но и делать коктейли своими руками. У каждого участника будут свой шейкер и барный инвентарь. В процессе вы:
- Научитесь правильно миксовать ингредиенты
- Узнаете интересные факты о коктейлях
- Услышите непридуманные истории из жизни бартендеров
- Получите лайфхак, как не страдать похмельем после вечеринок
После мастер-класса вы получите рецепты ваших коктейлей — при желании сможете повторить их в домашних условиях.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса всё включено: ингредиенты, барный инвентарь, закуски, кальян, велком дринк
- Ограничение по возрасту 18+
- По запросу мы можем провести мастер-класс для большего количества участников
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Новосибирске
Здравствуйте! Меня зовут Лиза, я управляющая лофтом в Новосибирске. Общаюсь с гостями на этапе бронирования и решаю организационные вопросы. Мастер-классы проводят топовые бартендеры города с опытом работы в разных уголках страны. Наша команда сделает всё возможное, чтобы вы ушли от нас счастливыми.Задать вопрос
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