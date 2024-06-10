Приглашаем на нескучный мастер-класс по приготовлению коктейлей! На нём не будет нудных лекций и сухих дат. Вас ждут весёлые истории из жизни барменов, алкогольные лайфхаки и потрясающие напитки, сделанные вашими руками. А ещё приятные бонусы: велком дринк с нашей фирменной настойкой, кальян, сырная тарелка и попкорн.

за 1-5 человек или 2500 руб. за человека, если вас больше

от 12 500 ₽ за 1-5 человек или 2500 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы угостим вас приветственными шотами с фирменной настойкой от заведения, кальяном и закусками: сырной тарелкой и попкорном. Познакомимся и приступим к мастер-классу! Шаг за шагом вы приготовите три разных вида коктейлей — мы с вами совместно выберем их заранее. Вы будете не просто наблюдать за виртуозными действиями бармена, но и делать коктейли своими руками. У каждого участника будут свой шейкер и барный инвентарь. В процессе вы:

Научитесь правильно миксовать ингредиенты

Узнаете интересные факты о коктейлях

Услышите непридуманные истории из жизни бартендеров

Получите лайфхак, как не страдать похмельем после вечеринок

После мастер-класса вы получите рецепты ваших коктейлей — при желании сможете повторить их в домашних условиях.

Организационные детали