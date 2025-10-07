Мои заказы

Непарадный Новосибирск: мегаполис-конструктор

Отправляйтесь на левый берег Оби, чтобы узнать, как Ново-Николаевск стал современным мегаполисом. История, архитектура и живописные виды ждут вас
Путешествие по Новосибирску начинается с левобережья Оби, где история и современность переплетаются в уникальном мегаполисе. Посетите Соцгородок, заводские кварталы и старейшее заведение общепита. Прогуляйтесь по набережной Обского моря и узнайте историю новосибирской ГЭС.

Экскурсия на комфортабельном минивэне подарит вам незабываемые впечатления от малоизвестных уголков города
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Исторические районы
  • 🏭 Заводские кварталы
  • 🍽️ Старейшее заведение
  • 🌉 Живописные виды
  • ⚡ Новосибирская ГЭС
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Соцгородок
  • Заводской квартал
  • Новосибирская ГЭС
  • Белокаменный собор

Описание экскурсии

Вы посетите Соцгородок — исторический район, где воплотились идеалы советской урбанистики.

Увидите заводской квартал, архитектура которого напоминает сдержанный флорентийский ренессанс.

Послушаете о деревнях, которые когда-то находились на месте мегаполиса, и разглядите их следы, сохранённые в городской застройке.

Побываете в старейшем заведении общественного питания, где до сих пор царит дух прошлого.

Пройдётесь по живописной набережной Обского моря и насладитесь панорамными видами с мостов.

Посетите новосибирскую ГЭС — первую гидроэлектростанцию на равнинной реке Сибири. Узнаете её историю и назначение.

Увидите белокаменный собор, скрытый от шума центральных улиц, и другие малоизвестные уголки города.

Поговорим:

  • О первых русских поселениях и о том, как сюда пришёл Транссиб
  • Превращении Левого берега в индустриальный и культурный центр
  • Легендарной Башне на площади Маркса — в 90-х она была домом для любимого телеканала новосибирцев НТН-4
  • Архитектуре соцгородов и микрорайонов для заводских рабочих с квартальной замкнутой структурой, арочными проездами и фонтанами в виде гигантских чаш

И многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
  • По пути можем зайти в кафе за напитками и пышками, которые вы оплачиваете самостоятельно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 1089 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
Полина
7 окт 2025
Экскурсия понравилась! 💫
Нашей семье очень хорошо пошел автомобильно-пешеходный формат: за короткое время мы успели увидеть множество интересных мест и при этом не устали. Маршрут был продуман до мелочей и учитывал
наши пожелания, а гид рассказывал очень увлекательно и интересно
И, не могу не отметить - благодаря гиду экскурсия воспринимается не просто как прогулка по городу, а как настоящее путешествие во времени. История Новосибирска раскрывается через жизни исторических личностей, развитие заводов и архитектуру, и всё это подаётся живо, без сухих фактов.

Мы узнали массу интересных деталей, нашли в современной застройке следы советского прошлого и даже открыли для себя места, мимо которых раньше проходили десятки раз. Экскурсия открыла нам Новосибирск с совершенно новой стороны)

Спасибо за вдохновляющий маршрут и за ту атмосферу, с которой вы рассказываете о городе! ❤️

N
Naina
6 окт 2025
Я побывала на экскурсии с Галиной и Михаилом и была приятно удивлена тем, как они показывают город. Это было больше, чем просто рассказ - я почувствовала, что стала частью чего-то
важного, словно оказалась среди друзей, которым действительно важно рассказывать мне эту историю.
Юмор у них добрый и лёгкий, без натяжек, а сами гиды всегда тактичны и внимательно относятся к слушателям. Мне очень понравилось, как красиво и просто они говорят - это сразу привлекает внимание и не даёт скучать.
Если вы приехали из другого города - обязательно посетите эту экскурсию и вам будет, что вспомнить. Если вы живёте здесь - рекомендую посетить экскурсию, чтобы взглянуть на знакомые места по-новому.

От всей души могу отметить: гиды - сибиряки по-настоящему сильные духом и спокойные сердцем, и это чувствуется в каждом их жесте и слове.
Знания, которыми они делятся, впечатляют, а тёплое отношение делает экскурсию особенной. Мне очень понравилось, и я всем советую провести день с Галиной и Михаилом - вы точно не пожалеете!

Е
Елена
6 окт 2025
Мы в восторге от такой живой, познавательной,удивительной и очень необычной экскурсии! 4 часа пролетели как одно мгновение! А сколько нового и интересного мы узнали о тех местах, которые - казалось
бы- знали давно! Как увлекательно и с огромной любовью рассказывали Михаил и Галина о вроде бы привычных нам местах Новосибирска на левом берегу, со знанием истории. которая оживала перед нами. Теперь мы по- другому - с уважением и восхищением- смотрим на привычные нам места города: Башня. ГЭС. Телебашня. Постройки 2-х этажных домов. мосты. Часовни. Названия улиц. А мозаики- это отдельная тема! Нас научили их читать, это так увлекательно!
СПАСИБО большое Михаилу и Галине,огромная им благодарность за такую чудесную экскурсию. Так знать и любить свой город! Надеюсь, мы непременно воспользуемся их услугами: как много интересного вокруг- только смотри, слушай и впитывай.

Екатерина
Екатерина
4 мая 2025
Возможно, эта экскурсия не для всех, но я от нее в восторге. Галина и Михаил показали нам город со всех сторон! Мы побывали и в рабочих городках, и на заводских территориях, в парках и на смотровых площадках и даже посетили современный жилой квартал. Все наши пожелания учли. Много информации. У меня даже никаких замечаний нет)). Спасибо огромное!

