Путешествие по Новосибирску начинается с левобережья Оби, где история и современность переплетаются в уникальном мегаполисе. Посетите Соцгородок, заводские кварталы и старейшее заведение общепита. Прогуляйтесь по набережной Обского моря и узнайте историю новосибирской ГЭС.
Экскурсия на комфортабельном минивэне подарит вам незабываемые впечатления от малоизвестных уголков города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Исторические районы
- 🏭 Заводские кварталы
- 🍽️ Старейшее заведение
- 🌉 Живописные виды
- ⚡ Новосибирская ГЭС
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Соцгородок
- Заводской квартал
- Новосибирская ГЭС
- Белокаменный собор
Описание экскурсии
Вы посетите Соцгородок — исторический район, где воплотились идеалы советской урбанистики.
Увидите заводской квартал, архитектура которого напоминает сдержанный флорентийский ренессанс.
Послушаете о деревнях, которые когда-то находились на месте мегаполиса, и разглядите их следы, сохранённые в городской застройке.
Побываете в старейшем заведении общественного питания, где до сих пор царит дух прошлого.
Пройдётесь по живописной набережной Обского моря и насладитесь панорамными видами с мостов.
Посетите новосибирскую ГЭС — первую гидроэлектростанцию на равнинной реке Сибири. Узнаете её историю и назначение.
Увидите белокаменный собор, скрытый от шума центральных улиц, и другие малоизвестные уголки города.
Поговорим:
- О первых русских поселениях и о том, как сюда пришёл Транссиб
- Превращении Левого берега в индустриальный и культурный центр
- Легендарной Башне на площади Маркса — в 90-х она была домом для любимого телеканала новосибирцев НТН-4
- Архитектуре соцгородов и микрорайонов для заводских рабочих с квартальной замкнутой структурой, арочными проездами и фонтанами в виде гигантских чаш
И многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
- По пути можем зайти в кафе за напитками и пышками, которые вы оплачиваете самостоятельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 1089 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
7 окт 2025
Экскурсия понравилась! 💫
Нашей семье очень хорошо пошел автомобильно-пешеходный формат: за короткое время мы успели увидеть множество интересных мест и при этом не устали. Маршрут был продуман до мелочей и учитывал
N
Naina
6 окт 2025
Я побывала на экскурсии с Галиной и Михаилом и была приятно удивлена тем, как они показывают город. Это было больше, чем просто рассказ - я почувствовала, что стала частью чего-то
Е
Елена
6 окт 2025
Мы в восторге от такой живой, познавательной,удивительной и очень необычной экскурсии! 4 часа пролетели как одно мгновение! А сколько нового и интересного мы узнали о тех местах, которые - казалось
Екатерина
4 мая 2025
Возможно, эта экскурсия не для всех, но я от нее в восторге. Галина и Михаил показали нам город со всех сторон! Мы побывали и в рабочих городках, и на заводских территориях, в парках и на смотровых площадках и даже посетили современный жилой квартал. Все наши пожелания учли. Много информации. У меня даже никаких замечаний нет)). Спасибо огромное!
