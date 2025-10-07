Путешествие по Новосибирску начинается с левобережья Оби, где история и современность переплетаются в уникальном мегаполисе. Посетите Соцгородок, заводские кварталы и старейшее заведение общепита. Прогуляйтесь по набережной Обского моря и узнайте историю новосибирской ГЭС. Экскурсия на комфортабельном минивэне подарит вам незабываемые впечатления от малоизвестных уголков города

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы посетите Соцгородок — исторический район, где воплотились идеалы советской урбанистики.

Увидите заводской квартал, архитектура которого напоминает сдержанный флорентийский ренессанс.

Послушаете о деревнях, которые когда-то находились на месте мегаполиса, и разглядите их следы, сохранённые в городской застройке.

Побываете в старейшем заведении общественного питания, где до сих пор царит дух прошлого.

Пройдётесь по живописной набережной Обского моря и насладитесь панорамными видами с мостов.

Посетите новосибирскую ГЭС — первую гидроэлектростанцию на равнинной реке Сибири. Узнаете её историю и назначение.

Увидите белокаменный собор, скрытый от шума центральных улиц, и другие малоизвестные уголки города.

Поговорим:

О первых русских поселениях и о том, как сюда пришёл Транссиб

Превращении Левого берега в индустриальный и культурный центр

Легендарной Башне на площади Маркса — в 90-х она была домом для любимого телеканала новосибирцев НТН-4

Архитектуре соцгородов и микрорайонов для заводских рабочих с квартальной замкнутой структурой, арочными проездами и фонтанами в виде гигантских чаш

И многом другом!

Организационные детали