1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У парка «Городское начало»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий19 мая 2024Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ООльга18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
- ИИрина28 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
- ААлександр26 февраля 2024Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Набережная реки Обь»
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