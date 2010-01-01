Академгородок – это научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук, вполне самостоятельная часть Новосибирска. Появившись в 50-е годы, он стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было тогда в СССР. Здесь провели первый в стране конкурс красоты, здесь единственный раз на большой сцене выступал бард Александр Галич. Дух вольнодумства и демократизма витает тут до сих пор, а вековые сосны, растущие во дворах обычных «хрущёвок», делают образ Академгородка неповторимым и запоминаемым на всю жизнь.

Встретившись в центре города, мы отправимся в путь: проедем через новейший городской мост, Бугринский, левобережную часть города и плотину Новосибирской ГЭС. Здесь вы сможете полюбоваться панорамой Новосибирского водохранилища, или как его величественно называют сами новосибирцы, Обского моря 🌊 минут езды (в зависимости от загруженности городских магистралей) на автомобиле 🚘, и мы окажемся на месте. Сначала мы просто погуляем по Городку (так зовут Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская. Мы увидим Дом учёных, знаменитый Новосибирский университет, подойдём к памятникам музыканту и кавэнщику Михаилу Зуеву («Идущему по ночному Городку») и основателю Академгородка Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву. И, конечно же, мы посмотрим на новейшие достопримечательности: памятник Лабораторной мыши, Технопарк, новый корпус университета.

Затем мы сходим в музей 🖼 истории 📖 и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что самый знаменитый его экспонат, «алтайская принцесса», обнаруженная новосибирскими археологами в 1993 году, перевезена в Горно-Алтайск, в музее хранятся настоящие сокровища – в том числе ещё одна мумия, найденная на территории Алтая.

В летнее время мы можем съездить ещё и в историко-архитектурный музей под открытым небом, где стоит один из самых красивых 🤩 деревянных памятников Сибири, церковь ⛪ Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога в Якутии.

Если же вам неинтересна археология и история, мы можем сходить в Центральный Сибирский геологический музей.

В самом Городке работает уникальный частный «Интегральный музей повседневности Академгородка», созданный дочерью одного из организаторов легендарного клуба молодых учёных «Под Интегралом» Германа Безносова Анастасией. В музее хранят память о светлых и счастливых 60-х годах, об истории и обыденной жизни Новосибирского научного центра. Где ещё вы сможете увидеть гитару Александра Галича, телеграмму, отправленную в Академгородок «человеком, измученным нарзаном Визбором», фотографии 📸 с первого в СССР конкурса красоты, на котором победил переодетый мужчина. Если Настя будет дома и будет свободна (напомним, музей частный), то мы сходим к ней в гости…

На выезде из Академгородка по вашему желанию мы сможем посетить ещё и музей железнодорожной техники, где собрана богатейшая коллекция локомотивов, вагонов (в т. ч. дореволюционных) и спецтехники.