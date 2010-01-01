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Большая прогулка по Академгородку

5
20 отзывов
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Академгородок — это центральное место не только научной мысли, но и всей новизны, зарождающейся в советский период.

Здесь провели первый в стране конкурс красоты, именно в этом месте на большой сцене единственный раз выступал бард Александр Галич.

Дух вольнодумства и демократизма витает тут до сих пор, а вековые сосны, растущие во дворах обычных «хрущёвок», делают образ Академгородка неповторимым, и запоминается на всю жизнь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку

Что вы увидите

  • Памятник Лабораторной мыши
  • Технопарк
  • Новый корпус университета
  • Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока
  • Музей железнодорожной техники
  • Интегральный музей повседневности Академгородка
  • и многое другое
Академгородок – это научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук, вполне самостоятельная часть Новосибирска. Появившись в 50-е годы, он стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было тогда в СССР. Здесь провели первый в стране конкурс красоты, здесь единственный раз на большой сцене выступал бард Александр Галич. Дух вольнодумства и демократизма витает тут до сих пор, а вековые сосны, растущие во дворах обычных «хрущёвок», делают образ Академгородка неповторимым и запоминаемым на всю жизнь.
Встретившись в центре города, мы отправимся в путь: проедем через новейший городской мост, Бугринский, левобережную часть города и плотину Новосибирской ГЭС. Здесь вы сможете полюбоваться панорамой Новосибирского водохранилища, или как его величественно называют сами новосибирцы, Обского моря 🌊 минут езды (в зависимости от загруженности городских магистралей) на автомобиле 🚘, и мы окажемся на месте. Сначала мы просто погуляем по Городку (так зовут Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская. Мы увидим Дом учёных, знаменитый Новосибирский университет, подойдём к памятникам музыканту и кавэнщику Михаилу Зуеву («Идущему по ночному Городку») и основателю Академгородка Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву. И, конечно же, мы посмотрим на новейшие достопримечательности: памятник Лабораторной мыши, Технопарк, новый корпус университета.
Затем мы сходим в музей 🖼 истории 📖 и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что самый знаменитый его экспонат, «алтайская принцесса», обнаруженная новосибирскими археологами в 1993 году, перевезена в Горно-Алтайск, в музее хранятся настоящие сокровища – в том числе ещё одна мумия, найденная на территории Алтая.
В летнее время мы можем съездить ещё и в историко-архитектурный музей под открытым небом, где стоит один из самых красивых 🤩 деревянных памятников Сибири, церковь ⛪ Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога в Якутии.
Если же вам неинтересна археология и история, мы можем сходить в Центральный Сибирский геологический музей.
В самом Городке работает уникальный частный «Интегральный музей повседневности Академгородка», созданный дочерью одного из организаторов легендарного клуба молодых учёных «Под Интегралом» Германа Безносова Анастасией. В музее хранят память о светлых и счастливых 60-х годах, об истории и обыденной жизни Новосибирского научного центра. Где ещё вы сможете увидеть гитару Александра Галича, телеграмму, отправленную в Академгородок «человеком, измученным нарзаном Визбором», фотографии 📸 с первого в СССР конкурса красоты, на котором победил переодетый мужчина. Если Настя будет дома и будет свободна (напомним, музей частный), то мы сходим к ней в гости…
На выезде из Академгородка по вашему желанию мы сможем посетить ещё и музей железнодорожной техники, где собрана богатейшая коллекция локомотивов, вагонов (в т. ч. дореволюционных) и спецтехники.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание (оплачивается отдельно)
  • Билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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20 отзывов оставили туристы

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