Обское море – экскурсии в Новосибирске

Найдено 5 экскурсий в категории «Обское море» в Новосибирске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • Е
    Евгения
    16 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.
  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
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    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Замечательная экскурсия. София очень грамотный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Удобный, комфортабельный, чистый автомобиль. Спасибо водителю Наталье за комфортную езду. Маршрут интересный, запоминающийся
  • Н
    Наталья
    26 июня 2023
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Учли мои пожелания, подкорректировали маршрут. Спасибо огромное;))) Все было супер. Машина комфортная, поездка была познавательная и разнообразная.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Обское море»

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  3. Академгородок + ГЭС в мини-группе
  4. ОбьГЭС - городок энергетиков
  5. Ордынское кольцо: хроники Сибири
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Обское море" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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