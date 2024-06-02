1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ААлёна25 мая 2024Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
- ЛЛариса21 мая 2024Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
- ЕЕлена19 мая 2024Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
- ИИрина18 мая 2024Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
- ЕЕвгения16 мая 2024Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
- ТТатьяна9 января 2024Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
- ГГалина6 сентября 2023Замечательная экскурсия. София очень грамотный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Удобный, комфортабельный, чистый автомобиль. Спасибо водителю Наталье за комфортную езду. Маршрут интересный, запоминающийся
- ННаталья26 июня 2023Учли мои пожелания, подкорректировали маршрут. Спасибо огромное;))) Все было супер. Машина комфортная, поездка была познавательная и разнообразная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Обское море»
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