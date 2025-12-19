Погрузитесь в атмосферу Новосибирска во время увлекательной прогулки по Красному проспекту, где вы узнаете историю города от его основания до современных изменений.
Описание экскурсииИсследуйте Новосибирск: история на Красном проспекте Уютная прогулка по тропам и дорогам Новосибирска подарит вам удивительные впечатления. На Красном проспекте вы узнаете всю историю города, включая его строительство, изменения в советские годы и современность. Мы заглянем в уютные дворики купеческих домов и прогуляемся по главной улице, где вас ждут исторические здания и памятники. Вы увидите такие достопримечательности, как Оперный театр, площадь Ленина, Стоквартирный дом, Правительство и Собор Невского. Эта экскурсия позволит вам глубже понять культурное наследие Новосибирска и насладиться атмосферой города, который сочетает в себе богатую историю и динамичное развитие.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оперный театр
- Площадь Ленина
- Красный проспект
- Стоквартирный дом
- Правительство
- Собор Невского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Оперы и Балета
Завершение: По запросу туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
