Идеальное завершение рабочей недели — на борту теплохода, с музыкой и программой от заряженных ведущих.
Пока мимо будут проноситься мосты, небоскрёбы и набережные, вы потанцуете под треки лучших диджеев города, поучаствуете в конкурсах и ощутите атмосферу драйва и веселья.
Описание экскурсии
Путешествие по Оби
С борта теплохода вам откроются виды на город: мосты, высотки, набережные. Можно отдохнуть наверху — с ветерком, или на нижней палубе.
Вечеринка
Вас ждёт зажигательная программа: топовые диджеи отвечают за музыку, а ведущие радио DFM создадут весёлую атмосферу, проведут конкурсы и разыграют призы.
Организационные детали
- С собой можно взять еду и безалкогольные напитки
- На борту есть бар
- У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- Вас будет сопровождать капитан
в пятницу в 21:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 340 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.
Входит в следующие категории Новосибирска
